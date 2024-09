Federico Fashion Style: “La mia Omosessualità mi rende un Papà Migliore, ma la mia Ex mi ha Ferito”

Federico Lauri, conosciuto dal pubblico come Federico Fashion Style, si è recentemente aperto in un’intervista esclusiva a Leggo, rivelando le sue esperienze difficili degli ultimi mesi. Il noto hairstylist e personaggio televisivo ha subito un’aggressione omofoba, un episodio che lo ha colpito profondamente e ha accentuato le sue preoccupazioni legate alla sua vita personale, in particolare riguardo alla separazione complessa con l’ex compagna Letizia Porcu. Lauri ha spiegato che il conflitto è in gran parte alimentato da motivi economici, rendendo la situazione ancora più gravosa dal punto di vista emotivo. “Purtroppo, nei momenti di crisi, quando si parla di soldi, le persone possono trasformarsi e rivelare lati imprevedibili e a volte cattivi”, ha affermato.





Federico Lauri e l’immenso amore per la figlia Sophie Maelle

Durante l’intervista con Serena De Santis, Federico Lauri ha sottolineato il legame profondo e unico che ha con sua figlia Sophie. La bambina lo percepisce come un “principe” e una figura di riferimento, vedendo in lui un papà eroe, capace di affascinarla a tal punto che quando sono in giro, spesso viene fermato per foto e autografi. “Per Sophie voglio essere sia un amico che una figura materna. Credo che la mia omosessualità mi permetta di essere un papà migliore, tanto da riuscire a rivestire anche il ruolo di una mamma. Sono sensibile e capace di cogliere le emozioni di mia figlia in modo profondo”, ha dichiarato Lauri.

Inoltre, Federico ha pianificato di spiegare a Sophie, man mano che crescerà, che l’atto di amare non è legato al sesso. È convinto che sarà importante parlarle della sua identità in modo aperto e sincero, affinché possa comprendere che l’amore è una forza universale e libera.

Gli attriti con l’ex moglie Letizia Porcu

Federico Fashion Style ha espresso il suo dispiacere per le tensioni in corso con Letizia Porcu, di cui teme possano nuocere alla serenità di Sophie. “Mi dispiace che ci sia questa guerra con la mamma. […] Che bisogno c’è di fare un conflitto, arrivando a inventare addirittura false testimonianze, solo per motivi economici?”, ha domandato rammaricato. Lauri ha auspicato di lasciarsi alle spalle tutto il male che ha subito, evidenziando la sua intenzione di proteggere la figlia da qualsiasi titolo di cronaca o spirito di vendetta. “Auguro a mia figlia che non senta mai le assurdità emerse da questa situazione. Quello che ho sofferto io, non deve diventare parte della sua vita”, ha concluso, sottolineando la necessità di mantenere un ambiente positivo e amorevole per lei, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare.

Questo è solo uno degli epiloghi di una storia complessa, ma Lauri rimane determinato a garantire a Sophie la vita serena e l’amore di cui ha bisogno per crescere. Federico Fashion Style, nonostante le sue battaglie personali, continua a brillare nel panorama dello spettacolo italiano, ispirando altri con la sua determinazione e resilienza.