Fedez di nuovo in ospedale? Il comeback su Instagram tra flebo e un nuovo amico a quattro zampe (che divide i fan)

Un’immagine preoccupante condivisa da Fedez su Instagram, che sembra mostrare una situazione ospedaliera, riaccende le voci sul suo stato di salute, nonostante le recenti smentite.





MILANO, Italia – Nel carosello di immagini condiviso da Fedez su Instagram pochi minuti fa, appare una foto preoccupante: una mano con una flebo, in quello che sembra chiaramente un ambiente ospedaliero. Questo scatto arriva appena pochi giorni dopo che Fedez aveva smentito le indiscrezioni sul suo presunto ricovero al San Raffaele di Milano.

A sollevare la questione del ricovero di Fedez è stato Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social. Su Instagram, Rosica ha scritto: “Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne. Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo.”

Tuttavia, nella tarda mattinata di venerdì 14 giugno, l’entourage del rapper milanese, intervistato dal settimanale Oggi, ha ufficialmente smentito queste voci: “La notizia del ricovero di Federico è una bufala. E non è la prima volta che accade.” Anche Fedez stesso aveva rassicurato i suoi fan più cari: “Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita.”

Il Mistero del Cane

Inoltre, tra le foto pubblicate da Fedez compare un cane che sembra somigliare a Paloma, il golden retriever che è rimasto a casa con Chiara Ferragni dopo la loro separazione. I commenti sui social si sono moltiplicati, con alcuni utenti che pensano che quel cane sia effettivamente Paloma, mentre altri credono che si tratti di un nuovo amico a quattro zampe. La confusione è aumentata dopo che Fedez aveva dichiarato, qualche giorno fa, in merito alla separazione dal cane: “Non mi fa piacere, non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo cura esclusivamente io e ora non lo vedo più… La prendo sul ridere, prendo tutto così altrimenti mi metto le ali di cartone e mi butto dal balcone.”

Chiara Ferragni e le Voci di un Nuovo Fidanzato

Parallelamente, si intensificano le voci riguardanti un presunto nuovo fidanzato per Chiara Ferragni. La blogger è stata vista a Capri e una dedica romantica ha acceso il gossip. A rendere pubblica l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, che su Instagram ha insinuato un possibile nuovo legame della Ferragni, ma senza conferme ufficiali.