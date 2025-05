Sinner emoziona dopo la finale: “Ringrazio mio fratello, anche se non è presente”. La risposta dei genitori

Nonostante la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha mantenuto il sorriso e conquistato tutti con un discorso post-partita carico di simpatia e autoironia. Il giovane tennista italiano, pur deluso per il risultato, ha saputo alleggerire l’atmosfera durante la premiazione, regalando al pubblico e agli addetti ai lavori momenti di autentica ilarità.





Tra i ringraziamenti di rito, Sinner ha voluto riservare un pensiero speciale alla sua famiglia, soffermandosi in particolare sull’assenza del fratello Mark tra gli spalti del Foro Italico. Con una battuta che ha subito scatenato le risate generali, Jannik ha dichiarato: “Un grazie speciale a mio fratello che, invece di venire qui a tifare per me, ha preferito andare a Imola a vedere la Formula 1”.

La reazione è stata immediata: mamma Siglinde, divertita, si è lasciata andare a una risata contagiosa, mentre papà Hanspeter, un po’ imbarazzato, ha sorriso timidamente. Persino i genitori di Alcaraz, colpiti dall’ironia di Sinner, non hanno potuto trattenere un sorriso, unendosi al clima di leggerezza che il campione italiano ha saputo creare.

Ma non è stato questo l’unico momento esilarante della cerimonia. Sinner, con grande sportività, si è rivolto ad Alcaraz e al suo team, complimentandosi per la vittoria e scherzando sul prossimo Roland Garros: “Carlos, complimenti a te e alla tua squadra, avete fatto un lavoro straordinario. Sei sicuramente l’uomo da battere a Parigi, il più forte sulla terra battuta in questo momento”. Le parole di Sinner hanno strappato una risata anche allo spagnolo, testimoniando il clima di rispetto e amicizia tra i due.

Infine, Jannik ha concluso con un’ulteriore battuta sul trofeo conquistato: “È già un grande risultato essere arrivati fin qui. Ci siamo allenati tanto, ma giocare il torneo è tutta un’altra cosa. Portiamo a casa un trofeo speciale, anche se avremmo preferito quell’altro”, facendo nuovamente sorridere tutto il pubblico.

In una serata che avrebbe potuto essere amara, Sinner ha dimostrato ancora una volta non solo il suo talento, ma anche la sua straordinaria capacità di affrontare le difficoltà con leggerezza e spirito positivo.