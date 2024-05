Fedez lancia LoveMI e fa battute sul Concertone: “Mi hanno lasciato fuori, ma perché?”

Durante il Concertone del Primo Maggio, il noto rapper milanese Fedez ha colto l’occasione per annunciare grandi novità riguardanti la terza edizione del suo festival LoveMi. Questa rivelazione è stata fatta attraverso un messaggio vocale nel suo gruppo segreto su Instagram, una piattaforma dove Fedez condivide occasionalmente aggiornamenti esclusivi con i suoi follower più fedeli.





Il festival LoveMi, concepito da Fedez, si è rapidamente affermato come un importante evento musicale gratuito che ogni anno mira a raccogliere fondi per cause benefiche. Nell’edizione del 2023, ad esempio, i proventi sono stati devoluti all’Associazione Andrea Tudisco OdV, un’organizzazione che da oltre un quarto di secolo si impegna a garantire il diritto alla salute dei bambini.

Nel messaggio vocale, Fedez ha espresso entusiasmo per le novità imminenti relative a LoveMi, suggerendo che potrebbero esserci cambiamenti significativi o espansioni dell’evento. “Non so perché ve lo sto per dire, perché non vi cago mai, ma solo per voi del gruppettino volevo dirvi che LOVEMI sta per tornare. Grandi novità, magari dopo lo cancello perché mi sgrideranno tutti,” ha scherzato il rapper, mostrando la sua tipica ironia.

Inoltre, Fedez ha toccato il tema del Concertone del Primo Maggio di Roma, evento a cui non partecipa quest’anno, con un tono chiaramente ironico: “Ah, e per chi me lo stesse chiedendo, non sono al Concertone del Primo Maggio, non mi hanno invitato, chissà come mai, cioè l’ultima volta era stato divertente!” Questo commento fa riferimento alla sua partecipazione nel 2021, quando emersero controversie legate alla sua critica alla Rai per aver tentato di censurare il suo monologo sul Ddl Zan e contro la Lega, che aveva scatenato ampie discussioni.

Questo annuncio non solo rinnova l’interesse per il festival LoveMi ma anche riaccende i ricordi delle sue scorse apparizioni al Concertone, sottolineando la sua figura come artista impegnato sia nel sociale che nel contesto culturale italiano. Con questo nuovo annuncio, Fedez continua a dimostrare il suo impegno nel combinare la sua carriera artistica con iniziative di beneficenza, rafforzando il legame con i suoi fan e la comunità a cui desidera dare supporto.