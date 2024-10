Fedez: soggiorna in un esclusivo hotel di lusso con tariffe superiori ai 4.000 euro a notte

Fedez ha recentemente annunciato il suo arrivo a New York, ma i dettagli del viaggio rimangono avvolti nel mistero. È certo, però, che il rapper sta alloggiando in uno dei più esclusivi hotel della Grande Mela. Scopriamo di più su questa avventura.

Fedez ha rotto il silenzio social dopo un mese di assenza. La sua ultima apparizione pubblica risale alla consegna del Tapiro d’oro, evento che seguì l’arresto dei suoi amici ultras. Da quel momento, il rapper aveva scelto di mantenere un profilo basso. Oggi, però, è tornato, mostrando ai suoi seguaci un meritato soggiorno a New York, attraverso foto e video che catturano la bellezza dell’iconico skyline newyorkese. Tra le domande che i fan si pongono, quella centrale riguarda la natura del viaggio: si tratta di un impegno lavorativo o di una pausa dal trambusto milanese? Ciò che è certo è che Fedez è arrivato con un jet privato e al momento è sistemato in uno dei più prestigiosi hotel della città.





L’hotel scelto da Fedez a New York

Il rapper non ha svelato dettagli circa il motivo della sua sosta a New York. Le immagini del volo con gli amici, immortalate con la scritta “Soon” accanto all’emoticon della Statua della Libertà, suggeriscono un’atmosfera di attesa e suggestione. Successivamente, Fedez ha fatto un altro post, mostrando la vista dal suo alloggio e rivelando involontariamente il nome dell’hotel grazie alle pantofole logate. Si tratta di Casa Cipriani, una delle strutture più rinomate della città, situata a South Street. Questo hotel di lusso offre una gamma completa di comfort, tra cui un centro fitness moderno, una terrazza panoramica e un ristorante che serve specialità americane e italiane.

Casa Cipriani New York

Fedez sceglie la suite con vista

Collocato sull’acqua nel Lower Manhattan, Casa Cipriani occupa il suggestivo Battery Maritime Building, un terminal per traghetti in stile Beaux-Arts del XX secolo. Questa struttura non è solo un hotel, ma un club privato che offre 47 camere e suite con una vista mozzafiato sul ponte di Brooklyn e sulla Statua della Libertà. Fedez ha optato per una Suite Premier con vista fiume, arricchita da eleganti mobili in mogano e tessuti pregiati in cashmere. La suite include due camere da letto, un mini bar e una spaziosa terrazza panoramica di 87 metri quadrati.

Fedez con le ciabatte di Casa Cipriani

Il costo per pernottare in questa lussuosa suite parte da 4.668 euro per due persone a notte e supera i 4.900 euro se si aggiunge un terzo ospite. Con l’arrivo di Fedez a New York, la curiosità è alta: i fan si chiedono se il cantante condividerà ulteriori dettagli sulla sua visita nella Grande Mela.