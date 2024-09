Frana colpisce la strada, enormi rocce lambiscono la spiaggia e finiscono in mare a Scilla: il filmato

Un’improvvisa frana a Scilla ha generato la caduta di enormi massi che sono poi scivolati a valle fino in mare, sfiorando una spiaggia e un lido balneare. La scena è stata immortalata da passanti e turisti in un video, finito poi sui social, ma fortunatamente non ha causato feriti.





Le prime avvisaglie della frana sono arrivate venerdì, quando la caduta di massi di grosse dimensioni ha costretto l’Anas a chiudere un tratto della trafficata strada statale 18 “Tirrena inferiore” in entrambe le direzioni tra Santa Trada e Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Quando la strada era chiusa, altri massi si sono staccati dalla parete sabato finendo a valle dove però si era già proceduto ad isolare la zona.

La strada statale 18 è stata chiusa al traffico dalla mattina di venerdì 30 agosto al km 515,100 tra S.Trada e Scilla per un significativo fenomeno di caduta massi su strada provenienti dalle ripe private di monte” spiegano d Anas, aggiungendo: “Già dalle prime avvisaglie registrate dai Sorveglianti Anas, che monitorano quotidianamente la strada, il traffico è stato interdetto e deviato in by-pass sulla A2 che lì corre parallela alla Statale. Dopo le prime attività di disgaggio, i rocciatori hanno verificato la stabilità del versante e rilevata la presenza di numerosi massi ciclopici instabili imbrigliati dalle reti paramassi ivi presenti”.

Sabato infine “si è pertanto provveduto ad isolare la zona e la scogliera a valle della strada e proceduto alla demolizione controllata dei massi instabili. Le attività di messa in sicurezza proseguiranno fino alla completa risoluzione della criticità prima della riapertura al traffico della statale”. Durante le operazioni, si sono staccati due grossi massi, uno di questi ha superato la strada e travolto gli alberi, finendo la sua corsa nei pressi della spiaggia.