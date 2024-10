Francesco Totti rientra da Miami insieme a Noemi e incontra un’amara sorpresa all’aeroporto: chi li aspettava?

Francesco Totti e Noemi Bocchi si trovano coinvolti in una nuova controversia mediatica. Negli ultimi giorni, si è parlato insistentemente del presunto flirt tra l’ex calciatore della Roma e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, notizia che ha trovato conferma dalla stessa interessata, trasformando un semplice gossip in un argomento di rilevanza pubblica. Ora, l’attenzione si concentra su come reagirà Noemi, specialmente dopo che il presunto tradimento è diventato di dominio pubblico.





Noemi Bocchi sembra mantenere un atteggiamento sereno, almeno esteriormente, rimanendo imperturbabile di fronte all’ondata di speculazioni. Anche la figlia di Totti, Chanel, è stata menzionata nel dibattito, avendo recentemente condiviso momenti con la compagna di suo padre che hanno suscitato curiosità. Nonostante lo scoppio del “caso”, Totti e Noemi si sono recati a Miami per un torneo di padel, già pianificato da tempo, in compagnia di amici tra cui Vincent Candela, Papu Gomez e Luigi Di Biagio.

Tapiro d’oro per Totti e Noemi all’aeroporto

All’arrivo all’aeroporto, Francesco Totti e Noemi Bocchi non hanno trovato solo fan in attesa di selfie, ma anche Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, che ha consegnato alla coppia il celebre Tapiro d’oro. Dopo aver assegnato lo stesso premio a Chiara Ferragni, ora il Tapiro si è spostato su Totti e Noemi, a seguito degli sviluppi della loro situazione sentimentale.

Il momento è stato reso pubblico tramite un video postato su X, dove si vede Totti mentre firma autografi mentre Staffelli discute con Noemi, il cui dialogo è coperto dal rumore di fondo dell’aeroporto.

Nel secondo video pubblicato da Striscia, Staffelli interroga Totti sulla veridicità della notizia riguardante la giornalista: “<strongÈ vero oppure è una delle sue barzellette?”. La risposta di Totti è un silenzio eloquente, mentre Noemi appare divertita. “È un Tapiro condiviso, eh!” commenta Staffelli, mentre il Pupone si allontana, rifiutando il ‘premio’ con la frase: “Non prendo più Tapiri“.

Intanto, il nome di Totti è al centro di un’altra notizia che ha attirato l’attenzione: il suo possibile ritorno in campo come calciatore, un argomento che solleva già dibattiti e aspettative tra i fan.