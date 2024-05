Francesco Totti ripercorre con le foto la sua uscita dal calcio avvenuta nel 2017 ma esclude Ilary, il web lo attacca e non lo perdona

Francesco Totti ha deciso di commemorare il suo addio al calcio giocato, avvenuto il 28 maggio 2017, con un gesto carico di significati. L’ex capitano della Roma ha condiviso su Instagram delle foto di quel giorno, escludendo deliberatamente ogni immagine che ritraesse la sua ex moglie, Ilary Blasi. Questo gesto ha simboleggiato non solo il suo addio al calcio, ma anche la chiusura di un capitolo importante della sua vita personale.





Le reazioni alla scelta di Totti

La decisione di Totti di tagliare Ilary dalle foto non è stata accolta con indifferenza. Molti fan hanno espresso sorpresa e delusione per la scelta di rimuovere le immagini della donna che per anni è stata al suo fianco nei momenti significativi, sia personali che professionali. Il pubblico ha ricordato a Totti l’importanza di riconoscere chi lo ha supportato nel passato, sottolineando che Ilary era stata una figura di spicco nella sua vita durante gli anni della sua carriera.

Un nuovo capitolo nella vita di Totti

Mentre Francesco Totti prosegue la sua vita con la nuova compagna Noemi Bocchi, il modo in cui ha scelto di commemorare un evento così personale e carico di emozioni rispecchia i cambiamenti nel suo panorama affettivo. La rimozione di Ilary dalle immagini può essere interpretata come una volontà di guardare avanti, lasciando alle spalle una parte della sua vita che ora desidera tenere separata dal suo presente e futuro.