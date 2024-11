Francesco Totti travestito da gladiatore, alcuni commenti sono spietati: “Che fine hai fatto”

Francesco Totti è stato l’ospite d’onore al Lucca Comix and Games, dove ha presentato la nuova pellicola “Il Gladiatore 2”. Durante l’evento, Totti ha indossato l’elmo da centurione, suscitando reazioni contrastanti.





La nuova pellicola, prevista per l’uscita il 14 novembre, è stata presentata in anteprima al Lucca Comix and Games, con Francesco Totti in veste di centurione. Durante la presentazione, Totti ha suscitato reazioni divergenti con la sua interpretazione.

Secondo quanto riportato da alcuni spettatori, quando Francesco Totti si è tolto l’elmo da centurione, è partito un coro di sostegno: “Totti, Totti, Totti“. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato la sua performance.

Alcuni commenti sui social media hanno espresso perplessità riguardo all’interpretazione di Totti, definendola “di cattivo gusto” e suggerendo che accetti “qualsiasi proposta che gli arrivi”. Le reazioni sono state contrastanti, evidenziando una certa divisione tra i fan.

Nonostante le reazioni divergenti, la presenza di Francesco Totti alla presentazione de “Il Gladiatore 2” ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La sua partecipazione all’evento ha contribuito a generare interesse intorno alla nuova pellicola.

Inoltre, la scelta di coinvolgere Francesco Totti come ospite d’onore per la presentazione del film dimostra l’importanza e il prestigio dell’evento al Lucca Comix and Games. La presenza di una figura di spicco come Totti sottolinea l’attenzione e l’impegno dedicati alla promozione della pellicola.

La reazione contrastante del pubblico e dei fan riflette l’importanza e l’impatto della presenza di personaggi famosi in eventi di questo genere. La partecipazione di Francesco Totti ha generato dibattito e interesse intorno alla nuova pellicola, contribuendo a suscitare curiosità e attenzione da parte del pubblico.

In conclusione, la presentazione de “Il Gladiatore 2” al Lucca Comix and Games con la partecipazione di Francesco Totti ha generato reazioni contrastanti, evidenziando l’impatto e l’interesse suscitato dalla presenza di personaggi famosi in eventi di questo genere. La diversità di opinioni riflette l’importanza della promozione e della visibilità mediatica per le nuove produzioni cinematografiche.