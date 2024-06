Frosinone, precipita dalla giostra alla festa del patrono: 38enne in coma. E’ caduto dai seggiolini mentre la ruota era in movimento

Una serata che doveva essere all’insegna del divertimento e della ilarità ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un uomo di 38 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è caduto da una giostra situata dietro alla chiesa del Sacro Cuore a Frosinone, proprio mentre erano in corso i festeggiamenti del santo Patrono.





Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che il 38enne abbia riportato un gravissimo trauma cranico. Purtroppo, l’eliambulanza che doveva partire da Latina non era disponibile, e i medici hanno deciso di trasportarlo presso l’ospedale Spaziani. Le condizioni dell’uomo sono molto serie e la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia, che hanno provveduto a raccogliere le prime testimonianze e a transennare l’area.

Sempre da informazioni trapelate, sembra che l’uomo, seduto su un seggiolino dei cosiddetti “seggiolini volanti”, si sia sporto troppo per prendere il pennacchio e abbia perso l’equilibrio, rovinando per terra. Questo tipo di attrazione è noto per la sua velocità e per l’altezza a cui porta i passeggeri, rendendo l’incidente ancora più preoccupante.

I testimoni presenti hanno descritto la scena come drammatica, con molte persone che hanno cercato di prestare i primi soccorsi all’uomo prima dell’arrivo delle autorità. Il clima di festa si è rapidamente trasformato in uno di preoccupazione e ansia, con molti partecipanti che hanno deciso di lasciare l’area.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente. Si stanno esaminando le condizioni della giostra e le misure di sicurezza adottate dagli operatori. È possibile che nelle prossime ore vengano divulgate ulteriori informazioni riguardo all’identità dell’uomo e alle sue condizioni mediche.

Questo tragico evento solleva importanti interrogativi sulla sicurezza delle attrazioni nei parchi divertimento e durante le feste patronali. Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno rivedere i loro protocolli per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.