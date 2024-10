Fuggendo dalla polizia, ragazzo di 17 anni si schianta in scooter e perde la vita

Un ragazzo di diciassette anni è morto dopo aver urtato un muro con uno scooter. L’incidente è avvenuto lungo via Riva Ostiense a Roma nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre. Finora, risulta che il diciassettenne, senza precedenti penali, era in compagnia di un amico e stava guidando uno scooter Sh 125. Dopo l’incidente, si è scoperto che lo scooter era rubato.





Gli avvocati Francesco Antonio Poggio e Antonio Nucera spiegano in una nota che il mezzo era stato ceduto alla giovane vittima da una persona non identificata e che, dopo il controllo degli agenti sul luogo dell’incidente, il suo possesso è risultato sospetto. Gli inquirenti, anche attraverso le testimonianze di chi era presente, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e le ultime ore di vita del ragazzo, che non aveva mai avuto problemi legali. È infondata l’ipotesi che Edoardo sia fuggito alla vista della polizia mentre guidava un mezzo rubato.

Gli avvocati hanno anche detto che tutti lo ricordano come un ragazzo felice e spensierato, appassionato di sport e amici. Ci sono molte manifestazioni di affetto e rispetto per Edoardo e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore, rispettando la verità dei fatti.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella stava percorrendo via Riva Ostiense quando ha notato due giovani fermi su uno scooter. Hanno fatto inversione, ma hanno perso di vista il mezzo. Poco dopo lo hanno trovato a terra. Uno dei due giovani, sbalzato dallo scooter, era gravemente ferito sull’asfalto.

Il 17enne, soccorso in codice rosso, è morto in ospedale. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale dell’VIII Gruppo Tintoretto, intervenuti con i carabinieri già sul posto, si occupano dei rilievi scientifici e stanno indagando sull’incidente, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Sul luogo è arrivata un’ambulanza e il personale sanitario ha portato il giovane in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi condizioni. Dopo le verifiche, il corpo è stato restituito alla famiglia per i funerali. Lo scooter è stato sequestrato poiché risulta rubato.