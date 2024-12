Fuoco in un magazzino a Gallarate, il padre di Belen Rodriguez seriamente bruciato: ecco i dettagli

Un incendio è scoppiato in un capannone situato a Gallarate, una cittadina in provincia di Varese, provocando gravi ustioni a Gustavo Rodriguez, padre della nota showgirl Belen Rodriguez. Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato al verificarsi del rogo.





Gustavo Rodriguez, nato in Argentina nel 1959, si trovava all’interno della struttura che viene utilizzata come deposito. Questo edificio ospita varie attività commerciali, e sembra che Rodriguez fosse un frequentatore abituale del magazzino, dove trascorreva gran parte delle sue giornate. Secondo le testimonianze raccolte, nella mattina di venerdì 6 dicembre, un incendio è esploso all’improvviso.

Alcuni lavoratori presenti nei laboratori adiacenti hanno riferito di aver visto Rodriguez uscire dal magazzino con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme, mentre urlava in cerca di aiuto. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118.

I medici e i paramedici intervenuti hanno trasportato Rodriguez in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate. All’arrivo era già intubato a causa delle gravi ustioni riportate. In seguito, è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto specializzato per le ustioni. Le sue condizioni includono una lieve intossicazione e ustioni al braccio e al volto, che coprono circa il 10% del corpo. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme, e gli agenti della polizia del commissariato di Gallarate. È stata condotta una serie di rilievi per determinare le cause esatte dell’incendio e capire cosa possa averlo scatenato.

Le indagini proseguono, e gli investigatori stanno esaminando tutte le possibilità, inclusa quella di un cortocircuito o di un malfunzionamento degli impianti elettrici presenti nel magazzino. Non si esclude neppure la possibilità di un’origine dolosa, anche se al momento non ci sono elementi concreti che possano confermare questa ipotesi.

L’incendio ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti della zona, data la vicinanza del capannone ad altre strutture commerciali e residenziali. “È stato un momento terribile,” ha dichiarato uno dei testimoni oculari, “vedere quelle fiamme così vicine ci ha fatto temere il peggio.”

Gustavo Rodriguez è conosciuto in Italia principalmente per essere il padre di Belen Rodriguez, ma nel suo paese d’origine ha avuto una carriera come pastore evangelico. La notizia dell’incidente ha rapidamente fatto il giro dei media, attirando l’attenzione del pubblico e dei fan della famiglia Rodriguez.

Nel frattempo, i familiari di Rodriguez si sono stretti attorno a lui, offrendogli tutto il supporto necessario durante il suo ricovero. La famiglia ha chiesto riservatezza in questo momento delicato e ha espresso gratitudine per i messaggi di affetto ricevuti.

La comunità locale di Gallarate è rimasta scossa dall’accaduto, ma si è mobilitata per offrire supporto e solidarietà. “Siamo tutti vicini a Gustavo e alla sua famiglia,” ha commentato un residente della zona. “Speriamo che possa riprendersi presto.”

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in strutture che ospitano materiali infiammabili o impianti elettrici complessi. “Eventi come questo ci ricordano quanto sia fondamentale rispettare le normative antincendio e mantenere sempre alta l’attenzione su questi aspetti,” ha dichiarato un rappresentante del comune di Gallarate.

Mentre le indagini proseguono, si attende con ansia una risposta definitiva sulle cause dell’incendio. Le autorità hanno assicurato che verranno prese tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di simili incidenti in futuro.