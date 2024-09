Genitori invadono il campo durante il match dei ragazzi e colpiscono gli avversari: due feriti in ospedale

A Cinisello Balsamo, gli adulti che avrebbero dovuto sostenere i propri figli si sono trasformati in aggressori. Due giovani calciatori sono ora in ospedale. Una partita di calcio tra giovanili si trasforma in un tragico episodio di violenza, lasciando feriti e una comunità scioccata sull’accaduto.





Sabato 28 settembre, a Cinisello Balsamo, un episodio di violenza senza precedenti ha turbato il regolare svolgimento di una partita di calcio giovanile. Durante il match tra le squadre Città di Cinisello e Ausonia Academy, un gruppo di genitori ha invaso il campo, aggredendo senza pietà gli avversari. L’episodio ha avuto inizio a tre minuti dalla fine della partita, quando la squadra ospite ha realizzato un goal che ha portato a un pareggio. Dopo qualche istante, le tensioni accumulate durante il gioco sono esplose in una rissa in campo, coinvolgendo il capitano del Cinisello e un giovane calciatore dell’Ausonia.

Ma non è finita qui: anziché calmare gli animi, i genitori dei calciatori coinvolti hanno preso la situazione tra le mani in modo violento. I calciatori, cercando di scappare verso gli spogliatoi, si sono trovati inseguiti da due adulti che sono riusciti a entrare anche nell’area tecnica. “Hanno iniziato a colpire i nostri ragazzi. E, se non bastasse, si sono scagliati anche contro un nostro dirigente e il preparatore atletico,” ha dichiarato il mister dell’Ausonia al quotiadiano Il Giorno.

La situazione ha quindi portato a un intervento d’urgenza. Due persone, tra cui il preparatore atletico, hanno dovuto essere trasportate in ospedale in codice giallo per via delle ferite riportate. Uno di loro è stato ricoverato al Fatebenefratelli, dove ha riportato un trauma cranico, con una prognosi di sette giorni. L’altro ferito, invece, è stato portato al San Raffaele, rimanendo sotto osservazione fino a tardi nella serata.

Questo triste episodio ha sollevato numerose critiche e domande su come una comunità possa arrivare a tali livelli di violenza, soprattutto nel contesto di uno sport destinato a unire, piuttosto che a dividere. Intanto, il club Ausonia ha espresso la propria solidarietà ai feriti e condannato fermamente il comportamento violento dei genitori.

Altre notizie sugli incidenti in campo

Il mondo del calcio giovanile è già stato segnato in passato da episodi di violenza simili, ma gli eventi di Cinisello Balsamo sembrano aver colpito particolarmente l’opinione pubblica. Infatti, molti genitori e allenatori si sono espressi sui social media, chiedendo misure più severe contro tali comportamenti. È chiaro che la passione e il sostegno per i propri figli non dovrebbero mai superare i limiti della civiltà e del rispetto reciproco.