Gianluca Torre di Casa a prima vista: 10 Segreti Indispensabili Prima di Comprare il Tuo Appartamento dei Sogni!

Nell’acquisto di una casa, alcuni dettagli possono rivelarsi determinanti per la qualità della vita quotidiana. L’agente immobiliare Gianluca Torre, volto noto del programma “Casa a Prima Vista” di Real Time, condivide con noi gli aspetti più importanti da considerare prima di effettuare un investimento così significativo.

Gianluca Torre è un esperto agente immobiliare di Casa a Prima Vista, programma di Real Time, dove, insieme a Mariana D’Amico e Ida Di Filippo, si dedica alla vendita di case a Milano. Il passaggio da un’attività offline a una davanti alle telecamere ha cambiato la sua carriera, offrendogli maggior visibilità e l’affetto di un pubblico appassionato. In un’intervista con Fanpage.it, Torre ha delineato alcuni importanti consigli per chi desidera acquistare una casa, evidenziando dettagli che, se trascurati, possono generare complicazioni future. Dalla disposizione degli spazi alla classe energetica, ecco i dieci aspetti fondamentali da considerare durante l’acquisto.





1. Verifica della visura catastale

Un agente immobiliare di fiducia deve sempre informare i clienti circa la regolarità edilizia, urbanistica e catastale dell’immobile. Torre afferma: “È essenziale assicurarci che la disposizione degli spazi della casa sia conforme a quella registrata al catasto. Una diagnosi approfondita dello stato dei muri e delle pratiche edilizie è cruciale“.

2. Comprendere la struttura delle pareti

Un altro punto rilevante è l’identificazione delle pareti abbattibili. Torre raccomanda di consultarsi con esperti in caso di modifiche strutturali: “Non tutte le pareti possono essere rimosse; è necessario capire quali siano portanti e quali no. Un geometra è la figura professionale adatta per questo intervento“.

Infatti, la consulenza specialistica può evitare interventi inadeguati e garantire la sicurezza dell’abitazione.

3. Approfondire l’atto di provenienza

Prima di finalizzare l’acquisto, è importante verificare l’atto di provenienza per assicurarsi che il venditore sia effettivamente il legittimo proprietario: “Occorre fare chiarezza su chi ha il diritto di vendere la casa e conoscere il suo passato“, avverte Torre.

4. Analizzare i verbali condominiali

Se l’immobile è parte di un condominio, è fondamentale esaminare i verbali delle assemblee pregresse. Questi documenti rivelano eventuali spese straordinarie future e possono prevenire spiacevoli sorprese: “Leggere gli ultimi verbali serve a capire se ci sono lavori previsti che potrebbero comportare spese significative“, spiega l’agente immobiliare.

5. Visitare il quartiere

Il contesto in cui si trova l’immobile influisce sulla qualità della vita. Torre suggerisce di visitare il quartiere sia di giorno che di sera: “Osserva chi frequenta l’area, la sicurezza e il rumore. Dovrai abitarci, quindi è fondamentale conoscerlo bene“.

6. Verificare la classe energetica

Un aspetto fondamentale da considerare è l’efficienza energetica dell’immobile. Una buona classe energetica consente di contenere le spese e rispettare l’ambiente. Torre sottolinea l’importanza delle case con classe B o A, che sono sempre più richieste: “Le normative europee tendono a privilegiare case ecologiche e che consumano meno energia“.

7. Considerare il piano dell’immobile

La scelta del piano influisce su budget e preferenze personali. Torre chiarisce: “La posizione, sia essa al piano terra o ai piani alti, ha un impatto sul valore della casa. Va considerato che i piani superiori tendono a costare di più, ma anche un buon secondo piano può rivelarsi vantaggioso“.

8. Importanza degli spazi esterni

La presenza di spazi esterni, come balconi o terrazzi, è diventata altro fattore determinante nella scelta. Torre sottolinea: “Non potrai modificare la struttura esterna; gli spazi esterni sono permanenti e, a seguito del Covid, molte persone cercano case con quest’animale di sfogo“.

9. L’esposizione e l’illuminazione naturale

L’esposizione alla luce naturale è un altro aspetto cruciale. Torre consiglia di preferire esposizioni a sud, poiché garantiscono una migliore luminosità: “Le migliori sono quelle a Sud-Est o Sud-Ovest, e un doppio affaccio è l’ideale“.

10. Disposizione interna e modifiche future

Infine, la disposizione interna è generalmente meno importante, poiché può essere modificata nel tempo. Tuttavia, è bene controllare l’eventuale presenza di muri portanti o scarichi in punti strategici, nel caso si desideri effettuare ristrutturazioni. Torre commenta: “È fondamentale tenere a mente ciò che può essere modificato e ciò che rimarrà invariato“.