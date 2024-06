Giorgia piange Stefano Mancini, tecnico deceduto in un sinistro: “Cruciale per il mio tour”

La cantante Giorgia ricorda con affetto Stefano Mancini, tecnico dei suoi tour, morto a 35 anni in un tragico incidente motociclistico

Giorgia ha condiviso un toccante post su Instagram per dire addio a Stefano Mancini, un tecnico informatico che ha collaborato ai suoi tour. Stefano è stato trovato morto a 35 anni su una strada isolata, vittima di un incidente motociclistico. La cantante lo ha descritto come “parte della sua famiglia in tour”.





Giorgia ha scritto un lungo post per ricordare Stefano Mancini, scomparso tre giorni fa in seguito a un incidente stradale. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita in una zona isolata a Termine di Cagnano Amiterno (L’Aquila), al bivio di San Nunzio, dopo essere caduto in una scarpata mentre era in sella alla sua moto da cross. Giorgia ha espresso il suo affetto e il suo dolore per la perdita di Stefano, che considerava un membro essenziale del suo team.

Un membro fondamentale del team

“Stefano è stato parte di quella famiglia che si acquisisce in tour, che chiamiamo ‘i tecnici’, e che sono le fondamenta e la spina dorsale di quello che riusciamo a fare davanti al pubblico”, ha scritto Giorgia nel suo post. Ha poi continuato descrivendo il ruolo speciale che Stefano ricopriva: “Non solo perché montano e smontano palchi, costruiscono, illuminano e fanno suonare, ma perché non si risparmiano mai. Mettono il loro contributo sempre al servizio dello show, dando sempre il massimo in sforzo, capacità, orari e viaggi. Quando ti vedono, ti sorridono e ti sostengono come a dire: andrà tutto bene.”

Un uomo dal cuore grande

Giorgia ha descritto Stefano come una persona sempre pronta a fare del bene senza dirlo, con un sorriso e una battuta sempre pronti. Ha anche rivolto un pensiero alla fidanzata, alla famiglia e agli amici di Stefano. “Io posso dire di essere stata fortunata ad averlo avuto con noi per tutto il lavoro live dello scorso anno e insieme agli altri non lo dimenticheremo mai”, ha concluso la cantante. Il suo post era accompagnato da una foto scattata dietro le quinte di un suo concerto.

Le reazioni del mondo dello spettacolo

Molti artisti del panorama musicale italiano hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di Stefano. Emanuel Lo ha commentato con un’emoticon di un cuore spezzato, mentre Laura Pausini ha scritto: “Mi dispiace tanto, un abbraccio a tutte le persone che gli vogliono bene”. Anche Fiordaliso ha aggiunto un’emoticon che piange, così come Andrea Delogu, Elena Sofia Ricci, Paola Iezzi e Elisa D’Ospina.

La perdita di Stefano Mancini ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. La sua dedizione e il suo spirito positivo rimarranno un esempio per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Giorgia ha voluto onorare la sua memoria con parole piene di affetto e riconoscenza, ricordando a tutti noi l’importanza di chi, dietro le quinte, rende possibili i grandi spettacoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)