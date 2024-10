Gli scienziati progettano di perforare i vulcani islandesi per sfruttare energia illimitata

Il progetto Krafla Magma Testbed rappresenta una sfida audace nella ricerca vulcanologica e geotermica. Situato nel nord-est dell’Islanda, l’iniziativa mira a perforare la camera magmatica del vulcano Krafla, con l’obiettivo di approfondire la nostra comprensione dei processi vulcanici e di generare energia geotermica sostenibile.

Il Krafla Magma Testbed (KMT) ha come obiettivo la perforazione della camera magmatica del vulcano Krafla, a una profondità di circa 2 chilometri. Questo sforzo pionieristico è motivato dalla possibilità di estrarre energia illimitata e dalla volontà di ottenere informazioni cruciali sul funzionamento interno dei vulcani. Secondo i ricercatori, il progetto potrebbe rivelarsi fondamentale per comprendere meglio la geologia terrestre, mentre svolgerà un ruolo chiave nella produzione di energia geotermica.





Le operazioni di perforazione veri e propri inizieranno nel 2027. Yan Lavallée, professore di petrologia magmatica e vulcanologia e presidente del comitato scientifico del KMT, paragona questo tentativo a “un viaggio sulla Luna”, suggerendo che le scoperte potrebbero trasformare il nostro approccio allo studio dei vulcani. In un’intervista alla BBC, Lavallée ha spiegato che la prima perforazione consentirà di analizzare il magma in modo innovativo, permettendo di “ascoltare” il polso della Terra. Sensori per la misurazione di pressione e temperatura saranno posizionati proprio all’interno della roccia fusa, fornendo dati vitali per prevedere l’attività magmatica futura.

La perforazione non si limiterà a costituire un’occasione per la scoperta scientifica; rappresenterà anche un banco di prova per una nuova generazione di centrali geotermiche. Lavallée ha sottolineato l’altissimo potenziale energetico del magma, che funge da fonte di calore essenziale per i sistemi idrotermali, i quali sono centrali nella produzione di energia geotermica. La domanda su cui riflettere, secondo Lavallée, è perché non attingere direttamente a questa fonte di energia.

Perforazione della camera magmatica: rischi e opportunità

La camera magmatica del vulcano Krafla è considerata un luogo ideale per questa iniziativa. Il magma presente è anziano e torbido, riducendo significativamente il rischio di eventi eruttivi durante le operazioni di perforazione. Bjorn Guðmundsson, che guida il team di perforazione, ha affermato: “Non crediamo che l’inserimento di una punta in una grande camera magmatica possa generare effetti esplosivi”.

Negli ultimi mille anni, il vulcano Krafla ha eruttato circa 30 volte, l’ultima delle quali avvenuta negli anni Ottanta. Nel 2009, studi preliminari hanno rivelato una camera magmatica a circa 2 chilometri di profondità, un dato che ha spinto gli scienziati a considerare il sito per la perforazione. Quest’intercettazione ha inoltre evidenziato la necessità di sviluppare strumenti in grado di resistere a temperature estreme che possono superare i 400 °C.

“Concentrandosi sul potenziale di produzione di elettricità dall’energia geotermica super-calda, il progetto KMT punta a rivoluzionare l’utilizzo dei sistemi geotermici, sfruttando il calore estremo vicino al magma”, affermano gli esperti coinvolti. Questa ricerca innovativa potrebbe rappresentare un salto significativo nell’efficienza della produzione di energia geotermica e nella creazione di percorsi sostenibili per una produzione energetica più pulita a livello globale.