Grande dolore in provincia di Treviso, scomparsa improvvisa a 27 anni: ci lascia Irene. Fatale un’emorragia cerebrale

La comunità di Valdobbiadene piange la prematura scomparsa di Irene Rizzotto, una giovane animatrice che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di molti.





Irene, una presenza solare Irene Rizzotto, 27 anni, è stata ricordata da molti come una presenza solare, sempre sorridente e con una innata predisposizione nel rapportarsi con i bambini. La sua passione per i più piccoli si è manifestata anche nel percorso di studi universitario in scienze dell’educazione, che stava portando avanti con determinazione.

Un addio commovente

Il suo desiderio era quello di lavorare con i bambini, e aveva recentemente concluso un tirocinio formativo in una scuola dell’infanzia a Noale. La sua partecipazione al Grest organizzato a Valdobbiadene ha permesso a molte persone di conoscerla e apprezzarla. La sua famiglia, gli amici, i colleghi e la comunità si stringono attorno al ricordo di Irene, conservando di lei tanti bei momenti vissuti insieme.

Un ricordo indelebile

La giovane lascia un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia, composta da mamma Flavia, papà Enrico, la sorella Monica con Simone, il nipote Lorenzo, la nonna Susanna, zii e cugini. La famiglia ha deciso di non ricevere fiori, ma di devolvere eventuali offerte in parte alla parrocchia e in parte alle attività giovanili a cui Irene era tanto legata.

Un tributo speciale

La chiesa parrocchiale di Alano ospiterà l’addio alla giovane Irene, dove parenti, amici e la comunità si riuniranno per darle l’ultimo saluto. La famiglia ha scelto di riportare alcuni versi di una canzone di Irama sull’epigrafe, come toccante tributo alla loro amata Irene.

Un ricordo che vivrà per sempre Irene Rizzotto resterà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere momenti speciali con lei. Il suo sorriso e la sua passione per i bambini continueranno a vivere attraverso i bei ricordi che ha lasciato a tutti coloro che l’hanno amata.