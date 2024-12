Grande Fratello, Alessandro segue Helena su Instagram: il compagno di Luca scatena il gossip e il pubblico invoca un confronto in puntata

Nel microcosmo della Casa del Grande Fratello, ogni gesto può trasformarsi in dinamite. Questa volta, però, il detonatore arriva dall’esterno: Alessandro, compagno di Luca Calvani, ha iniziato a seguire Helena Prestes su Instagram. Una mossa che non è passata inosservata, alimentando discussioni sia tra i fan del reality sia sui social, dove molti hanno interpretato il gesto come un supporto simbolico alla modella brasiliana, spesso bersaglio di critiche nella Casa.





Nella Casa, Luca e Helena hanno un rapporto altalenante ma sincero. Nonostante Luca abbia nominato la modella in passato, i due si sono ritrovati a confidarsi durante un momento di calma nella sauna. Helena, stanca delle tensioni, ha ammesso di sentirsi isolata, come se toccasse sempre a lei il compito di ricucire i rapporti con gli altri inquilini. Luca l’ha rassicurata, invitandola a concentrarsi su se stessa e a non lasciarsi influenzare né dalle critiche delle “nemiche” come Jessica Morlacchi, né dai comportamenti ambigui di persone che considera amiche, come Javier Martinez.

Jessica, infatti, continua a lanciare frecciatine alla modella, accentuando la sensazione di ostilità che Helena percepisce nella Casa. Luca ha sottolineato che la personalità forte di Helena può creare confusione negli altri, ma l’ha esortata a non alimentare ulteriori polemiche: “Non dare peso ai pettegolezzi, il gossip finirà da solo”.

Mentre Helena riflette sui suoi rapporti nella Casa, sui social accade qualcosa di inaspettato: Alessandro, il fidanzato di Luca, decide di seguire Helena su Instagram. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha fatto discutere per diversi motivi. Alessandro, infatti, non segue Jessica, che in passato si era dichiarata a Luca nonostante sapesse della sua omosessualità e della sua relazione stabile con il compagno.

Il gesto è stato accolto con entusiasmo dai fan di Helena, che lo hanno interpretato come un segnale di sostegno alla modella. Alcuni commenti su X riassumono il clima: “Il compagno di Luca ha iniziato a seguire Helena e non Jessica. È chiaro da che parte sta!”. Altri hanno visto in questa mossa un’opportunità per movimentare il gioco: “La produzione dovrebbe mostrare a Luca questo segui. Sarebbe interessante vedere la sua reazione e quella di Jessica in puntata”.

Jessica, che si è spesso dichiarata legata a Luca da un’amicizia speciale, potrebbe vedere questo gesto come una presa di posizione. Alcuni spettatori hanno suggerito che il mancato supporto da parte di Alessandro verso Jessica potrebbe mettere in crisi la narrazione di quest’ultima, che si è spesso posta come figura di riferimento per Luca nella Casa.

Un utente ha scritto: “Famiglia e staff votano per salvare Helena. Se Jessica lo scopre, sarà costretta a rivedere le sue strategie”. Altri hanno suggerito che Alfonso Signorini potrebbe cogliere l’occasione per rendere pubblico questo retroscena e alimentare ulteriormente le dinamiche di gioco: “Se vogliono fare audience, lunedì devono mostrare a Luca il segui di Alessandro a Helena. Sarebbe una svolta divertente e inaspettata”.

Per Helena, il sostegno di Alessandro potrebbe rappresentare una boccata d’aria fresca in un periodo particolarmente difficile. La modella si sente spesso sotto attacco, ma il gesto del compagno di Luca potrebbe aiutarla a sentirsi meno sola, anche se al momento non è a conoscenza di quanto accaduto fuori dalla Casa.

In un contesto come quello del Grande Fratello, dove ogni dettaglio è amplificato, anche una semplice azione sui social può avere ripercussioni significative sulle dinamiche interne. Resta da vedere se la produzione deciderà di rendere pubblico questo retroscena o se tutto resterà confinato al mondo esterno.

I telespettatori attendono con impazienza la puntata del 16 dicembre per capire se Alfonso Signorini affronterà questo tema. Un confronto tra Luca, Jessica e Helena potrebbe rivelarsi uno dei momenti più attesi, capace di portare alla luce nuove sfumature nei rapporti tra i concorrenti. Nel frattempo, il gesto di Alessandro ha già avuto l’effetto di riaccendere il dibattito e di riportare al centro dell’attenzione il triangolo tra Luca, Jessica e Helena.