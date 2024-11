Grande Fratello: chi è uscito ieri sera, martedì 19 novembre? Prossima puntata e nomination aggiornate

Nella tredicesima puntata del Grande Fratello, nessun concorrente è stato eliminato. Luca Calvani si è salvato al televoto, mentre Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato sono finiti in nomination.





La puntata di martedì 19 novembre del Grande Fratello ha regalato al pubblico momenti di grande tensione e colpi di scena inaspettati. Il conduttore Alfonso Signorini ha guidato i telespettatori attraverso le dinamiche sempre più complesse che si stanno sviluppando all’interno della casa più spiata d’Italia.Contrariamente alle aspettative, nessun concorrente ha dovuto abbandonare il gioco. Il televoto, che vedeva a rischio Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Federica Petagna e Luca Calvani, si è concluso con un esito sorprendente: Luca è risultato il preferito del pubblico, guadagnandosi così l’immunità.

Tensioni e alleanze: il punto della situazione

Le tensioni tra i concorrenti continuano a essere al centro dell’attenzione. In particolare, il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta catalizzando l’interesse del pubblico. Nonostante le frequenti discussioni, la coppia sembra aver ritrovato una certa sintonia, alimentando le speculazioni su un possibile legame romantico.Non meno intrigante è il triangolo che si è venuto a creare tra Federica, Alfonso e Stefano, ex protagonisti di Temptation Island. Le loro interazioni stanno generando dibattiti accesi sia all’interno della casa che tra il pubblico.

Le nomination: chi rischia l’eliminazione

Al termine della serata, come di consueto, si sono svolte le nomination. Questa volta, a finire al televoto sono stati Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Uno di loro potrebbe dover abbandonare la casa nella prossima puntata, prevista per sabato 23 novembre.

Il commento delle opinioniste

Le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno offerto il loro punto di vista sulle dinamiche della casa. In particolare, Buonamici ha espresso preoccupazione per le divisioni che si stanno creando tra le concorrenti femminili:“Mi dispiace vedere queste fazioni rivali femminili. L’impressione che date è che alimentate guerre pettegole tra donne, che non fanno onore a nessuno”.

Una novità importante riguarda la programmazione del Grande Fratello. Da questa settimana, il reality show tornerà con un doppio appuntamento settimanale. Oltre alla consueta puntata del martedì, il programma andrà in onda anche il sabato, prendendo il posto di “Tu si que vales” nella prima serata di Canale 5.Questa mossa strategica vedrà il Grande Fratello sfidarsi direttamente con “Ballando con le Stelle”, il popolare show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Le reazioni sui social

Come sempre, i social network sono stati inondati di commenti e reazioni durante la diretta. Molti spettatori hanno espresso sorpresa per la mancata eliminazione, mentre altri hanno manifestato il loro sostegno ai concorrenti preferiti.Un utente su Twitter ha commentato: “Incredibile come Luca sia riuscito a salvarsi! Pensavo fosse lui il prossimo a uscire”.

Anticipazioni sulla prossima puntata

La prossima puntata, in programma per sabato 23 novembre, si preannuncia ricca di emozioni. Con cinque concorrenti al televoto, le tensioni nella casa sono destinate ad aumentare. Inoltre, si attendono sviluppi sul fronte delle relazioni, in particolare per quanto riguarda il triangolo amoroso che sta tenendo banco nelle ultime settimane.Alfonso Signorini ha anticipato che ci saranno “sorprese e colpi di scena che nessuno si aspetta”, alimentando così la curiosità del pubblico.