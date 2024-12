Grande Fratello, il misterioso “guru della moda” legato a Lorenzo Spolverato esce allo scoperto

Il guru del fashion anonimo ma famoso e amico di Lorenzo Spolverato diventa pubblico: Saro M. Taranto, fashion designer dai gusti quasi calabresi, svela la verità sul loro rapporto.





Da qualche tempo, il pubblico del Grande Fratello e i social network dibattono sulla presunta relazione tra Lorenzo Spolverato e un enigmatico fashion guru. Le voci, nate da un’indiscrezione di Biagio D’Anelli, hanno ottenuto gratificazione. In un’intervista a Nuovo Tv, lo stilista calabrese Saro Mattia Taranto ha deciso di infrangere il silenzio e ha detto quale fosse il grado di confidenza che aveva con Lorenzo, smentendo alcune insinuazioni che si erano diffuse.

Saro Mattia Taranto, lo stilista calabrese con una lunga carriera nella moda, ha raccontato di aver conosciuto Lorenzo per la prima volta alla premiere del film Runner, il 2 dicembre 2023. Durante quella serata, il modello si è comportato particolarmente affettuoso verso di lui: “Nella serata Lorenzo è stato particolarmentesimpatico con me, mormorò sorridendo. Si prese purtroppo anche la libertà di usare tutto il mio sforzo.” In seguito, però, i due si sarebbero concessi un’altra passeggiata al termine di quell’incontro, durante la quale avrebbero scambiato dei baci tra loro.

Nel raccontare la vicenda, lo stilista fu abbastanza dettagliato: «Alla fin lui mi ha accompagnato a casa e sulla macchina mi ha baciato, mi ricordo bene! Fu un bacio appassionato!» Eppure ha anche sottolineato che il loro rapporto non è andato più lontano di questo: “Contrariamente a quanto qualcuno ha detto, non sono mai stato fidanzato con lui”.

A dispetto del bacio, Taranto ha dichiarato che alcuni atteggiamenti di Lorenzo lo hanno infastidito, costringendolo a chiudere ogni contatto: “Ci sono stati comportamenti che mi hanno dato fastidio. Lui mi è sembrato una persona molto diversa da quella che vedo ora nella Casa del Grande Fratello. Durante la nostra serata era spontaneo, ma quella spontaneità sembra svanita nel reality”.

Nell’intervista, Saro ha lanciato anche un avvertimento diretto a Shaila Gatta, concorrente del GF, che ha fatto il contest con Lorenzo: “Le farei notare di stare in guardia. Penso che il suo amore sia sincero, ma penso anche che si sia infatuata di una persona che, nella realtà, potrebbe essere ben diversa”.

Le parole del fashion designer fanno sorgere dubbi sulla sincerità di Lorenzo nella Casa. Saro ha messo in dubbio i comportamenti del modello, insinuando che potrebbe non essere autentico: “Penso che Lorenzo abbia un lato di sé che non mostra nella Casa. Almeno quelli che lui ha con me, i suoi atteggiamenti mi sembrano molto diversi”.

Queste scosse hanno portato anche più caos e disguidi in una già complicatissima relazione tra Lorenzo e Shaila, che guarda caso ultimamente a Casa è andata su e in giù. Ma il pubblico, sempre attento alle dinamiche di questo reality, ha reagito con curiosità e anche un certo scetticismo alle rivelazioni di Saro: si chiede insomma se coincideranno con il percorso di Lorenzo nel programma.

Le parole del “guru della moda” aprono un nuovo capitolo nella già complessa narrazione in cui Lorenzo Spolverato è stato coinvolto. Così il pubblico rimane morso dalla curiosità: come influenzeranno queste dichiarazioni le prossime vicende che si svolgeranno dentro la Casa? E soprattutto come andrà il rapporto tra Lorenzo e Shaila, ormai il vero centro del dibattito?