Grande Fratello, Javier rompe il silenzio sulla storia con Mariavittoria: ecco cosa ha confessato

Il legame tra il pallavolista argentino e la dottoressa romana si è intensificato dopo l’uscita temporanea di Tommaso Franchi, ma Javier nega ogni coinvolgimento romantico.





Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello, l’avvicinamento tra il pallavolista argentino Javier Martinez e la concorrente Mariavittoria Minghetti ha sollevato curiosità e voci tra i fan del reality e gli stessi coinquilini. Dopo la momentanea uscita di Tommaso Franchi per partecipare al programma “Gran Hermano” in Spagna, l’estetista romana ha trascorso più tempo con Javier, creando una sintonia che non è passata inosservata agli altri inquilini della Casa, in particolare a Jessica Morlacchi, convinta che tra i due possa esserci una reciproca attrazione.

Javier Martinez smentisce un possibile legame romantico

Nonostante la crescente complicità e il tempo passato insieme, Javier ha smentito in modo deciso ogni possibilità di una relazione sentimentale tra lui e Mariavittoria. Il pallavolista ha sottolineato come la loro vicinanza non sia per lui segnale di un coinvolgimento romantico: “Quando guardo una ragazza che mi piace, me lo si legge negli occhi”, ha dichiarato l’argentino, alludendo a una mancanza di trasporto emotivo verso Mariavittoria, un trasporto che in passato invece ha provato verso altre persone, come l’ex compagna Shaila Gatta.

Javier ha poi specificato di apprezzare l’aspetto fisico e le qualità della concorrente romana, ma ha chiarito di non provare per lei il tipo di sentimento necessario per una storia d’amore. “Quando sono davanti a una donna che mi piace davvero, mi intimorisco”, ha spiegato il pallavolista, “ma questo non succede con Mariavittoria”. Le sue parole, per quanto rispettose, sembrano mettere fine a ogni ipotesi di una possibile storia d’amore tra i due.

Jessica Morlacchi e le supposizioni romantiche

All’interno della Casa, è stata Jessica Morlacchi, ex cantante e ora coinquilina del reality, a sollevare i dubbi sull’interesse reciproco tra Javier e Mariavittoria. Jessica, osservando il comportamento dei due concorrenti, ha avanzato la teoria che ci fosse qualcosa di più di un’amicizia. Tuttavia, le affermazioni di Javier hanno smorzato questi sospetti, lasciando intendere che il loro legame sia fondato unicamente su un’amicizia sincera, senza secondi fini o coinvolgimenti emotivi.

Jessica ha reagito con sorpresa alla smentita del pallavolista, ma ha ammesso di non avere prove concrete di un eventuale interesse romantico tra i due. Le sue osservazioni, ha specificato, si basavano unicamente sulla percezione di una vicinanza “particolare” e sul modo in cui Mariavittoria sembrava affidarsi a Javier da quando Tommaso è momentaneamente uscito dalla Casa.

Il ruolo di Shaila Gatta nella posizione di Javier

Parte del motivo per cui Javier si sente convinto della sua posizione potrebbe risiedere nel suo passato con Shaila Gatta, ex compagna e figura che ancora oggi rappresenta un importante riferimento emotivo per il pallavolista argentino. Javier ha ricordato quanto fosse diverso il suo atteggiamento e il coinvolgimento emotivo quando si trovava accanto a Shaila, descrivendo un trasporto spontaneo e naturale che non avverte accanto a Mariavittoria.

Con queste dichiarazioni, Javier ha sottolineato quanto sia consapevole delle proprie emozioni, rivelando una chiarezza interiore che gli permette di distinguere chiaramente tra amicizia e amore. La possibilità di una nuova relazione sembra quindi molto distante, almeno per il momento, poiché l’argentino non prova quella scintilla emotiva che, a suo avviso, sarebbe indispensabile per far nascere qualcosa di serio.