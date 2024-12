Grande Fratello: scatta il bacio tra Chiara e Javier, fan divisi sulla nuova coppia

Nella notte di Natale, nella casa del Grande Fratello, è nato un momento speciale tra Chiara e Javier. Un bacio sotto il vischio ha acceso il dibattito tra i fan.





La vigilia di Natale nella casa del Grande Fratello ha regalato ai telespettatori un momento che non è passato inosservato. Durante i festeggiamenti, i concorrenti si sono lasciati coinvolgere da un gioco natalizio che prevedeva baci sotto il vischio. Tra gli inquilini che hanno partecipato, Chiara e Javier si sono resi protagonisti di un momento carico di emozioni, scatenando reazioni contrastanti tra il pubblico e sui social.

L’episodio si è svolto in un clima di festa, con i concorrenti che hanno iniziato a baciarsi sotto il vischio tra applausi e risate. Dopo alcune coppie amichevoli, tra cui Eva con altri inquilini, è stato il turno di Chiara e Javier. I due, inizialmente imbarazzati, si sono lasciati andare a un bacio appassionato che ha fatto esplodere applausi nella casa. Tuttavia, fuori dalle mura del reality, le reazioni non sono state altrettanto calorose.

Il bacio tra Chiara e Javier ha diviso l’opinione pubblica, con molti fan del programma che hanno espresso scetticismo sulla sincerità del momento. Sui social, numerosi utenti hanno criticato l’autenticità del gesto, accusando entrambi i concorrenti di aver cercato visibilità più che di aver seguito un sentimento reale.

Un commento emblematico recita: “Davvero credete che Chiara sia interessata a Javier? È palese che sta solo giocando per restare in casa”. Altri spettatori hanno invece puntato il dito contro Javier, ricordando la sua relazione passata con Shaila, interrotta prima del suo ingresso nella casa. “Javier non sembra neanche interessato, il suo unico obiettivo è tornare con Shaila, che lo ha mollato per un altro in diretta nazionale”, ha scritto un utente.

Non mancano però coloro che difendono i due concorrenti, sostenendo che il bacio possa rappresentare l’inizio di una storia sincera. “Forse è troppo presto per giudicare. Se a loro piace vivere il momento, lasciamoli fare”, ha commentato un fan più ottimista.

Non è la prima volta che i concorrenti del Grande Fratello vengono accusati di creare dinamiche romantiche per ottenere maggiore visibilità. Nel caso di Chiara e Javier, il pubblico sembra particolarmente critico, con molti che vedono il gesto come una strategia per catalizzare l’attenzione nelle ultime settimane di permanenza nella casa.

A gettare ulteriori ombre sul momento, ci sono state alcune dichiarazioni fatte da Chiara in precedenza, in cui avrebbe ammesso di non provare un reale interesse per Javier. “Non mi piace davvero, ma stare vicini a lui fa bene al mio gioco”, sarebbe stata una frase che ha fatto discutere nelle scorse puntate.

Tuttavia, durante la notte di Natale, la coppia sembrava genuinamente complice. Sguardi intensi e sorrisi hanno preceduto il bacio, che è stato accolto dagli applausi entusiasti degli altri concorrenti.

Il passato sentimentale di Javier continua a influenzare la percezione del pubblico sulla sua relazione con Chiara. L’ex compagna di Javier, Shaila, lo aveva lasciato poco prima del suo ingresso nel reality, preferendo trasferirsi in Spagna per un nuovo amore. Molti fan ritengono che questa situazione stia ancora condizionando l’atteggiamento del concorrente, che secondo alcuni non sarebbe pronto per una nuova relazione.

“Javier ha ancora il pensiero fisso su Shaila, e lo si vede. Con Chiara non c’è nulla di autentico”, è uno dei commenti più frequenti sui social. La storia passata di Javier sembra quindi rappresentare un ostacolo per l’accettazione della sua nuova possibile relazione.

Indipendentemente dai giudizi del pubblico, il momento tra Chiara e Javier ha aggiunto una nota di emozione alle festività nella casa del Grande Fratello. La notte di Natale, arricchita dai giochi sotto il vischio, ha visto anche altri concorrenti protagonisti di momenti di affetto e complicità.

Tra i partecipanti al gioco, Eva, Shaila e Mariavittoria hanno condiviso baci simbolici, dimostrando che la serata non riguardava solo relazioni romantiche, ma anche amicizia e allegria.

