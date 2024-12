Grande Fratello, tensione tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma: “Lei è pericolosa”

Nuove polemiche scuotono la casa del Grande Fratello, questa volta al centro c’è un acceso scambio di vedute tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, ex miss Italia. Durante una conversazione notturna con Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi, Shaila ha espresso apertamente le sue perplessità riguardo alla coinquilina, definendola “pericolosa” in un momento di confidenza che ha lasciato i telespettatori spiazzati.





Le dichiarazioni della ballerina non erano rivolte a Helena Prestes, con cui ha avuto frequenti scontri nel corso delle settimane, ma hanno coinvolto Zeudi in seguito a un episodio controverso che ha creato divisioni all’interno della casa. L’accusa della giovane ex miss, che avrebbe puntato il dito contro Emanuele Fiori per presunti atteggiamenti inappropriati sotto il piumone, ha generato un’ondata di tensione, portando Zeudi a scoppiare in lacrime.

Le dichiarazioni di Shaila e le sue preoccupazioni

Durante il confronto con Amanda e Jessica, Shaila ha spiegato di non voler condannare Lele prima di aver chiarito i fatti, ma non ha nascosto la sua diffidenza nei confronti di Zeudi. “Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo, ormai qui basta un attimo. Devi stare attenta a quello che dici e a come parli con lei”, ha confidato.

La ballerina ha poi raccontato di aver cercato un dialogo con Zeudi dopo l’accaduto: “Ieri, dopo quell’episodio, le sono andata vicino e le ho detto che io sono sempre stata dalla parte delle donne, e questo lo sapete tutti. Però non è che si appoggiano le persone a prescindere, solo per il loro genere. Bisogna capire come stanno realmente le cose.” Parole che hanno sollevato critiche da parte di alcuni spettatori, i quali hanno accusato Shaila di non aver mostrato sufficiente empatia nei confronti dell’ex miss Italia.

Il vissuto di Shaila e il commento controverso

Le tensioni sono ulteriormente aumentate quando Shaila ha fatto riferimento alle sue esperienze personali per spiegare il suo approccio alla vicenda. “Io, fuori di qui, ho vissuto davvero la violazione del mio corpo”, ha detto, sottolineando la parola “veramente” in modo che molti hanno interpretato come un confronto diretto con quanto accaduto a Zeudi.

Questa affermazione ha scatenato reazioni indignate sui social, con utenti che hanno accusato Shaila di minimizzare l’esperienza dell’ex miss. Un tweet particolarmente critico recitava: “Si professano donne solidali con le donne in ogni angolo del mondo e poi sono le prime a mettere in dubbio le altre, sminuendo il loro vissuto ed esaltando il proprio.”

Shaila, nei giorni scorsi, aveva condiviso dettagli dolorosi della sua vita, raccontando episodi di molestie subite in passato: “Sapessi quante volte sono rimasta da sola a fronteggiare situazioni di cui avrei dovuto vergognarmi. Uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano.” Sebbene queste rivelazioni abbiano mostrato la sua vulnerabilità, molti spettatori hanno interpretato le sue parole nei confronti di Zeudi come poco solidali.

Una casa divisa: le reazioni dei concorrenti

All’interno della casa, il confronto tra le due donne ha creato una spaccatura tra i concorrenti. Alcuni si sono schierati con Zeudi, sottolineando che è importante sostenere una donna che si sente vittima di un episodio spiacevole. Altri, invece, hanno mostrato comprensione per Shaila, convinti che la ballerina abbia espresso dubbi legittimi sulla vicenda.

Il comportamento di Emanuele Fiori è stato oggetto di discussione tra gli inquilini, ma il ragazzo ha negato fermamente le accuse, definendole un fraintendimento. Zeudi, dal canto suo, è apparsa visibilmente scossa e ha trovato conforto in alcuni compagni, che l’hanno incoraggiata a non lasciarsi sopraffare dalla situazione.