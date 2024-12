Grave lutto per Palladino prima di Bologna-Fiorentina: è scomparsa sua madre Rosa

La giornata di oggi si è aperta con una notizia tragica per Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, che ha perso la madre Rosa questa mattina. Il lutto ha colpito profondamente l’allenatore, costringendolo a rinunciare alla sua presenza in panchina per la partita di Serie A contro il Bologna, in programma alle 15:00 allo stadio Dall’Ara.





L’annuncio della scomparsa è stato dato direttamente dalla Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale, in cui il club ha espresso vicinanza al proprio allenatore in questo momento di dolore. Il messaggio, firmato anche dal presidente Rocco Commisso, ha sottolineato il supporto di tutta la società: “Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa.”

La perdita è stata improvvisa e ha colto tutti di sorpresa, lasciando un vuoto profondo non solo nella vita privata di Palladino, ma anche all’interno dell’ambiente viola. La madre Rosa era una figura molto importante per lui, come dimostrano le numerose foto e dediche che l’allenatore aveva condiviso sui social nel corso degli anni. Il loro legame speciale era evidente e rappresentava un punto fermo nella vita del tecnico fin dai suoi esordi nel mondo del calcio.

A causa di questa dolorosa circostanza, Palladino non guiderà la squadra oggi contro il Bologna. La panchina sarà affidata al suo vice, Stefano Citterio, che lo accompagna da tempo e lo ha seguito anche nella precedente esperienza al Monza. La decisione di non essere presente è stata presa per permettere all’allenatore di trascorrere questo difficile momento accanto alla sua famiglia.

La notizia ha scosso profondamente anche i tifosi della Fiorentina, che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza inviando messaggi di cordoglio sui social. Numerosi supporter si sono uniti virtualmente per esprimere il loro affetto e sostegno a Palladino, consapevoli dell’importanza del legame con la madre Rosa nella sua vita personale e professionale.

La società viola ha inoltre comunicato che l’allenatore potrebbe tornare a disposizione per il prossimo impegno della squadra in Conference League, dove la Fiorentina affronterà il Vitória Guimarães. Tuttavia, non vi è ancora una conferma ufficiale in merito alla sua presenza per quella gara.

Tra le tante reazioni giunte nelle ultime ore, spiccano quelle dei colleghi allenatori e degli addetti ai lavori del mondo del calcio italiano. Diversi tecnici e dirigenti hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Raffaele Palladino, inviando messaggi di solidarietà e cordoglio. Anche alcuni giocatori della Fiorentina hanno pubblicato pensieri sui propri profili social, dimostrando quanto il rapporto tra l’allenatore e la squadra sia basato su un forte legame umano oltre che professionale.

La perdita di una figura così importante come una madre rappresenta un momento devastante nella vita di chiunque. Per Palladino, che ha sempre mostrato grande determinazione e professionalità nel suo lavoro, questo lutto arriva in un periodo cruciale della stagione calcistica. Nonostante ciò, la priorità ora è dedicarsi alla famiglia e affrontare questo momento con il supporto delle persone care.

Il rapporto tra Raffaele Palladino e sua madre Rosa era noto anche al di fuori dell’ambito familiare. In diverse occasioni, l’allenatore aveva parlato del ruolo fondamentale che lei aveva avuto nel sostenerlo durante tutta la sua carriera, sia come calciatore che come tecnico. Rosa era una presenza costante e un punto di riferimento, sempre pronta a incoraggiarlo nei momenti difficili e a gioire con lui nei successi.

Questo legame speciale era evidente anche nei post condivisi sui social da Palladino, dove spesso apparivano foto insieme accompagnate da parole affettuose e cariche di gratitudine. La madre rappresentava una fonte di ispirazione e forza per lui, rendendo questa perdita ancora più dolorosa.