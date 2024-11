Heidi Klum stupisce tutti con un costume da E.T. per Halloween 2024: scopri l’incredibile trasformazione!

Heidi Klum ha di nuovo sorpreso il pubblico con il suo travestimento per Halloween 2024. La celebre modella ha scelto di incarnare l’affascinante alieno di Steven Spielberg, E.T., creando un costume di coppia insieme a suo marito Tom Kaulitz.

Heidi Klum, vero e proprio simbolo di creatività e originalità nelle celebrazioni di Halloween, ha fissato ancora una volta nuovi standard con il suo costume di Halloween 2024. Quest’anno, la top model ha voluto omaggiare il classico del cinema sci-fi, adolescenziale e iconico, E.T. – L’extraterrestre. Attraverso il suo profilo social, ha regalato ai fan dei piccoli assaggi del suo travestimento, suscitando grande entusiasmo e aspettative nel pubblico. Klum, che negli anni precedenti ha sfoggiato costumi memorabili, come quello da pavone e da verme, ha certamente mantenuto la tradizione di stupire.





Il costume di Halloween 2024 di Heidi Klum

Durante l’attesissimo Heidi Klum Annual Halloween Party, organizzato da Amazon Prime Video, la regina dei costumi ha colpito ancora una volta sul tappeto nero con il suo costume di Halloween 2024. Insieme al marito Tom Kaulitz, che ha anch’esso indossato un costume di E.T., Klum ha presentato un look di coppia straordinario, sicuramente tra i più impressionanti della sua carriera.

Heidi Klum con il marito Tom Kaulitz in versione E.T.

Heidi Klum ha reinterpretato il celebre alieno in una versione “femminile”, indossando accessori distintivi come una bombetta, uno scialle di pelliccia, un cardigan rosso e lunghi ricci dorati. Il travestimento era arricchito dalla presenza di una maschera animatrionica di E.T., progettata per muovere gli occhi autonomamente, conferendo così un tocco di realismo in più al look.

Heidi Klum nel suo costume di E.T. per Halloween 2024.

Il marito Tom Kaulitz, invece, ha indossato il classico look da alieno, completando così un duo affascinante e convincente. A dimostrazione della loro grande intesa, i due hanno saputo catturare l’attenzione degli ospiti con un travestimento che non solo era riflesso del famoso film di Spielberg, ma che ha anche mostrato l’abilità artistica nella progettazione dei costumi.

Dopo un po’ di tempo indossando il costume elaborato, Heidi Klum ha optato per una variazione più semplice, indossando una maschera di E.T. abbinata a una t-shirt oversize e collant a rete. Questo cambiamento di look dimostra la sua versatilità e il suo senso dell’umorismo, proprio in quella che è considerata una delle serate più divertenti dell’anno.