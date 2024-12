Helena Prestes e Zeudi Di Palma si scambiano un bacio al Grande Fratello, poi si rifugiano nell’armadio

Il primo bacio tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello ha attirato l’attenzione del pubblico, dopo il recente coming out della modella brasiliana.





Nella casa del Grande Fratello, l’atmosfera si è scaldata con un momento che ha catturato l’attenzione di telespettatori e fan sui social. Helena Prestes e Zeudi Di Palma, due delle concorrenti di questa edizione, hanno condiviso il loro primo bacio davanti alle telecamere. Un gesto che ha segnato una svolta nel loro rapporto, già caratterizzato da una crescente complicità nelle ultime settimane.

L’episodio è avvenuto ieri sera, poche ore dopo che Helena, modella di origine brasiliana, aveva apertamente parlato del suo orientamento sessuale. Durante una conversazione con alcuni coinquilini, tra cui Luca e Maxime, la giovane ha rivelato di essere bisessuale e di aver avuto relazioni con donne in passato. Successivamente, ha deciso di confidarsi anche con Zeudi, raccontandole alcuni dettagli della sua vita privata.

“Io ho avuto storie con delle donne. La prima volta con una ragazza avevo 17 anni, non è durata tanto. Ho seguito la vita e certe cose che mi sono successe. Poi è successa la cosa di mia mamma e mia sorella”, ha spiegato Helena a Zeudi, lasciando intendere che il suo percorso personale è stato influenzato da eventi significativi nella sua famiglia.

Dopo questa confessione, il legame tra le due concorrenti sembra essersi ulteriormente rafforzato. Durante la serata, infatti, le due hanno deciso di non nascondersi più e si sono scambiate diversi baci davanti agli altri inquilini della casa. Le telecamere del Grande Fratello hanno immortalato questi momenti di tenerezza, che hanno subito acceso il dibattito tra i fan sui social.

Un episodio particolarmente discusso è avvenuto quando Helena e Zeudi si sono nascoste insieme in un armadio. Stando alle immagini trasmesse, Zeudi avrebbe sbottonato i vestiti della sua compagna di avventura e l’avrebbe baciata sulla schiena. Tuttavia, la regia ha rapidamente cambiato inquadratura, lasciando spazio all’immaginazione degli spettatori. Su X (precedentemente noto come Twitter), i fan hanno commentato in massa quanto accaduto, soprannominando la coppia “Zelena” e speculando su ciò che potrebbe essersi svolto lontano dagli occhi delle telecamere.

Il coming out di Helena Prestes rappresenta un momento significativo non solo per la sua esperienza personale, ma anche per il programma stesso. La modella ha scelto di condividere una parte importante della sua vita con i suoi coinquilini e con il pubblico a casa, dimostrando coraggio e autenticità. Il suo racconto ha toccato anche aspetti intimi della sua adolescenza e dei rapporti familiari, offrendo uno spaccato della sua vita che ha suscitato empatia tra molti spettatori.

La reazione di Zeudi Di Palma al coming out di Helena è stata altrettanto significativa. La giovane concorrente ha ascoltato con attenzione le parole della modella e sembra aver accolto con naturalezza le sue rivelazioni. Questo atteggiamento ha contribuito a consolidare il loro rapporto, che ora appare sempre più intenso e sincero.

Nel frattempo, sui social network, i fan del programma continuano a seguire con grande interesse l’evoluzione della relazione tra le due concorrenti. La loro vicinanza ha dato vita a numerose discussioni online, con molti utenti che si dichiarano entusiasti della coppia “Zelena” e sperano di vedere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

ZEUDI CHE LA INFILA NELL’ARMADIO LE BACIA IL COLLO E PARTE LA CENSURA

NOOOO#zelena pic.twitter.com/RRubucN9hG — icarus (@aIkolizzata) December 21, 2024