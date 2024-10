I cani colpiti dall’uragano Milton: un gruppo di volontari ha trovato un modo per soccorrerli

Un’azione di solidarietà ha portato alla salvezza di 160 cani durante l’uragano Milton a Miami, Florida. Mentre i social media si riempivano di immagini dell’impatto della tempesta, un gruppo di attiviste è riuscito a mettere in salvo un gran numero di cani da un rifugio cittadino.





L’iniziativa delle attiviste

Durante l’avvicinarsi dell’uragano, Stefania Bada, volontaria presso il rifugio Medley Animal Services, ha temuto per la vita dei 160 cani ospitati nella struttura. Temendo che il rifugio potesse allagarsi durante la tempesta, trasformandosi in una trappola mortale per gli animali, Stefania insieme ad altre due donne, Jennifer Rodriguez e Carolina Falquez, ha deciso di agire.

L’appello ai follower

Le tre donne gestiscono la pagina Instagram One Dog At A Time, un network dedicato ad aiutare cani in difficoltà. Hanno lanciato un appello ai propri follower chiedendo aiuto per trovare rifugi temporanei per i cani del rifugio. Grazie alla solidarietà di centinaia di cittadini, i cani sono stati accolti nelle case delle famiglie, al sicuro dall’uragano Milton.

Un lieto fine Grazie all’incredibile supporto della comunità, i 160 cani sono stati messi al riparo e al sicuro durante l’uragano. Questa storia di solidarietà e amore verso gli animali ha portato un raggio di speranza in mezzo alla devastazione causata dalla tempesta.

La speranza di ritrovare i propri amici a quattro zampe Molti proprietari, costretti a evacuare, hanno dovuto lasciare i propri animali domestici alle spalle. Alcuni di loro hanno scritto il proprio nome e numero di telefono direttamente sul corpo degli animali, nella speranza di poterli ritrovare una volta passata la tempesta.

Queste storie di resilienza e solidarietà mostrano il meglio dell’umanità in situazioni di emergenza. Sono un esempio tangibile di come la collaborazione e l’amore per gli animali possano portare a risultati straordinari anche nelle situazioni più difficili.