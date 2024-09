I Vip con la passione per il gioco d’azzardo

Che i Vip abbiano diverse passioni e qualche vizio è noto. Basti pensare, per esempio, alla collezione di macchine sportive di lusso di Cristiano Ronaldo o ai villoni dell’influencer Gianluca Vacchi. Passioni che vengono coltivate giorno dopo giorno dal momento in cui si entra nella ristretta cerchia dei very important people.





Ma non solo automobili, immobili e collezioni di ogni genere, bensì anche gioco. Perché sono davvero tanti i personaggi famosi, italiani e non, che hanno bazzicato almeno una volta e più o meno a lungo il mondo del gioco, sia nella versione fisica, recandosi nei casinò più rinomati al mondo, che in quella digitale. Un esempio? Neymar JR e la sua passione per il poker online. Un “hobby” reso possibile dal campione brasiliano dall’evoluzione tecnologica del settore, che non ha riguardato certamente solo il rinomato gioco di carte.

Anche le slot machine online, ad esempio, stanno attirando sempre più personaggi famosi grazie alla loro accessibilità e alla possibilità di aumento dei limiti anche in modo considerevole. È sufficiente una rapida iscrizione ad uno dei tanti portali in rete per potervi accedere. Pertanto è possibile consultare le liste aggiornate con le macchinette migliori sui siti online di slot machine accedendo ad una pagina di comparazione molto affidabile che consente anche di scoprire quali siano i portali sicuri su cui provarle. E certamente lo avranno fatto anche diversi VIP che, oltre a Neymar, hanno apertamente dichiarato la propria passione per il gioco. Vediamo chi sono i più famosi.

Michael Jordan

Il campione di basket Michael Jordan è noto per le sue prestazioni sportive di altissimo livello e per i successi che ha collezionato nel suo sport, ma anche per le sue altre passioni, tra cui quella del gioco d’azzardo. Sembra infatti che l’ex stella dei Chicago Bulls si recasse regolarmente nei casinò e che si divertisse con diversi giochi proposti nelle sale. Secondo delle voci mai confermate, il campione NBA, insieme al suo amico Adam Jones, avrebbe scommesso in una sola serata oltre cinque milioni di dollari giocando a Craps in un casinò di Las Vegas. Tanto per andarci leggeri.

Emilio Fede

Altro nome eccellente, ma stavolta italiano, è quello di Emilio Fede. Il noto giornalista ha certamente contribuito alla storia della televisione italiana, ricoprendo il ruolo di direttore del TG4 per oltre due decenni. Il gioco d’azzardo è stato una delle passioni del giornalista, che si recava frequente in diversi casinò fisici del Belpaese. Sono ben due le sue vittorie in sala passate alla storia: la prima è quella ottenuta alla roulette negli Anni ‘90, con un montepremi di circa mezzo miliardo di lire nel casinò di Sanremo. Il secondo bacio della Dea Bendata, invece, è arrivato sempre alla roulette per circa un milione di euro, ma stavolta al casinò di Saint Vincent in Valle d’Aosta. Attualmente l’ex direttore del TG4 sta passando un momento difficile sotto diversi punti di vista, nonostante non abbia mai smesso di lottare.

Matt Damon

Tornando nel Jet Set a Stelle e Strisce, possiamo annoverare in questa lista un campione del grande schermo internazionale: Matt Damon. Una delle pellicole di maggior successo dell’attore statunitense, infatti, è Il giocatore – Rounders (1998), in cui Damon interpreta, manco a dirlo, un giocatore di poker. Secondo alcune voci, l’attore, per immedesimarsi meglio nel personaggio e per riuscire a esprimere le emozioni connesse con la sconfitta, avrebbe preso parte a dei tavoli da poker reali perdendo oltre 25.000 dollari. Queste voci non sono state confermate, ma è certo che Matt Damon sia un appassionato di poker e che non sia riuscito a resistere al fascino di questo gioco.

Robert De Niro

La regia di Martin Scorsese e l’interpretazione di Robert De Niro hanno dato vita a uno dei migliori film della storia. Si sta parlando di Casinò, una pellicola del 1995 che continua a essere apprezzata tutt’oggi dai cinefili e dagli amanti del gioco. Ma la passione di Robert De Niro per l’azzardo non è solo cinematografica, bensì lo ha accompagnato nella sua vita reale e anche nei suoi progetti finanziari. L’attore ha infatti diversificato gli investimenti entrando persino nel settore delle sale da gioco e dei resort di lusso per ospitare i giocatori.

Francesco Totti

Chiudiamo con un altro campione sportivo, questa volta made in Italy, anzi in Roma. Sembra, infatti, che anche Francesco Totti si sia lasciato affascinare dal gioco d’azzardo. La separazione da Ilary Blasi ha fatto emergere aspetti della loro vita privata che prima non erano molto noti alla cronaca mondana. L’ex moglie ha accusato apertamente lo storico capitano della Roma di aver speso cifre esorbitanti per il gioco d’azzardo, chiedendo che anche questo aspetto venisse valutato in sede legale. Non sono rare nemmeno immagini dell’ex calciatore giallorosso immortalato all’uscita dal casinò di Montecarlo, per quanto non si abbiano prove delle sue spese per il gioco lì.