Il cane da ricerca del tartufo cade in un tombino, un uomo scende per salvarlo ma muore soffocato

Un uomo di 78 anni, Lucio Pierantoni, è morto ieri a Pianoro, in provincia di Bologna, mentre cercava di salvare la sua cagna Lara, che era caduta in un tombino di cemento. La moglie ha dato l’allerta martedì, preoccupata perché non lo vedeva tornare dalla ricerca dei tartufi, e ha chiamato i carabinieri, che sono subito intervenuti per cercarlo.





Il corpo dell’uomo, fondatore anni fa dell’Associazione Tartuficoltura e Ambiente, è stato trovato in un tombino. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno capito subito cosa era successo, trovando anche il cane sul fondo. L’uomo si è calato nel tombino per salvare Lara, ma è morto per asfissia meccanica e successivo arresto cardiorespiratorio. Gli amici lo ricordano: “Se n’è andato il nostro caro amico Lucio Pierantoni, nella sua Valpiana con i suoi cani e i suoi pioppi dove coltivava tartufo bianco”.

“Una vita dedicata con amore e passione al mondo del tartufo e della tartuficoltura. Perdiamo un amico sincero e disponibile” ha detto la sua associazione. Il funerale si terrà domani, 18 ottobre, dalle 11 alle 12, alla Certosa di Bologna.