Il passato di Jacques de Bascher: amante leggendario di Karl Lagerfeld e Yves Saint-Laurent

Il grande pregio di una serie come Becoming Karl Lagerfeld, oltre alle sue elevate qualità visive e narrative su Disney Plus, risiede nella capacità di riportare alla luce figure storiche dimenticate o meritevoli di riscoperta. Accanto alla vita e alla carriera del celebre stilista, la serie rappresenta anche altri personaggi di rilievo, come **Jacques de Bascher**, noto per essere stato l’amante sia di Lagerfeld che di Yves Saint-Laurent. Ma chi era esattamente Jacques de Bascher? Ecco un approfondimento sulla sua vita e carriera.





La biografia di Jacques de Bascher: Il dandy francese che conquistò Lagerfeld

Per comprendere **chi era Jacques de Bascher**, è fondamentale conoscere la sua biografia, a prescindere dalla relazione amorosa con Karl Lagerfeld. Figlio di **Antony de Bascher**, Jacques nacque l’8 luglio del 1951 in una famiglia borghese e cattolica a Neuilly-sur-Seine. Trascorse un’infanzia serena insieme a due fratelli e due sorelle. Il suo percorso educativo lo vide frequentare dapprima la scuola Pasteur, poi il liceo **Janson de Sailly**, e infine completare gli studi al **Charlemagne**. All’età di 20 anni, Jacques prestò **servizio militare nella Marina francese**, operando a Martinica e Papeete. Tuttavia, fu recluso per un mese a Tahiti a causa del suo comportamento inosservante e, dopo nove mesi di servizio, tornò in Francia. Qui fece la conoscenza di **Philippe Heurtault**, che divenne il suo primo fotografo.

Jacques de Bascher e l’incontro con Karl Lagerfeld

Prima di entrare in contatto con **Karl Lagerfeld**, Jacques de Bascher cominciò a emergere nelle cerchie sociali parigine. Frequentò l’**Università Panthéon-Assas** e successivamente lavorò come steward per l’Air France. Tuttavia, la sua vera consacrazione avvenne nei club dell’alta società parigina, dove grazie alla sua eleganza e capacità di adattamento, si integrò perfettamente nel mondo delle sfilate di moda e degli spettacoli. L’incontro con **Karl Lagerfeld** avvenne a 21 anni presso il noto club “Nuage”. Da quel momento, i due vissero insieme fino al 1989, in una relazione che lo stilista descrisse come “platonica” e non fisica.

La relazione con Yves Saint-Laurent e la tragica fine di Jacques de Bascher

A causa dell’assenza di una dimensione sessuale nella sua relazione con Karl Lagerfeld, **Jacques de Bascher** si legò a **Yves Saint-Laurent**, che allora era il compagno di **Pierre Bergé**. La relazione tra Jacques e Yves iniziò nel 1973 e si intensificò al punto di provocare minacce da parte di Bergé. Nonostante ciò, Lagerfeld continuò a sostenere finanziariamente il giovane **dandy francese**. Jacques era famoso per promuovere pratiche BDSM, soprattutto durante la celebre festa “Black Moratorium”, sponsorizzata dallo stesso Lagerfeld. La vita di Jacques si concluse tragicamente nel 1989, quando morì di AIDS. Durante la malattia, si isolò completamente, incapace di sopportare la consapevolezza della sua condizione. **Karl Lagerfeld** rimase accanto a lui fino alla fine, facendo installare un letto nella sua stanza di ospedale. Successivamente, Lagerfeld acquistò una casa ad Amburgo-Blankenese, che chiamò villa **Jako** in onore di Jacques, e lanciò una fragranza con lo stesso nome.