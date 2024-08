Il quattordicenne Vincenzo Servedio è scomparso lo scorso 10 luglio ad Adelfia, dove era previsto il suo trasferimento in una comunità

Preoccupazione ad Adelfia, in provincia di Bari, per la scomparsa di un quattordicenne del luogo. Vincenzo Servedio avrebbe dovuto entrare in una comunità a causa di una complicata situazione familiare, come già accaduto ai suoi due fratelli. Tuttavia, sembra che egli abbia scelto di far perdere le proprie tracce a partire dal 10 luglio.





Circa venti giorni fa, sarebbe uscito intorno alle 13 e non sarebbe più tornato a casa. Si tratterebbe sicuramente di un allontanamento volontario: Vincenzo ha anche contattato il padre telefonicamente per alcuni secondi, dichiarando di stare bene e di non avere intenzione di tornare. Dovendo entrare in una comunità a causa della sua difficile situazione familiare, come già accaduto ai suoi due fratelli minori, ha invece scelto di fuggire.

Da allora il suo cellulare risulta spento, come riportato dal sito della trasmissione televisiva dedicata alle persone scomparse. I genitori hanno presentato regolare denuncia ai carabinieri, i quali si sono attivati per la ricerca del giovane, anche mediante l’impiego di un elicottero.

Vincenzo è alto 1.58 metri, ha i capelli scuri e al momento della scomparsa indossava una maglietta blu, pantaloncini blu e scarpe nere. Chiunque disponga di informazioni utili è pregato di contattare il numero 3756616012 o di rivolgersi alle Forze dell’Ordine.