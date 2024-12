Il rapporto tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes cambia improvvisamente al Grande Fratello, attirando critiche dal pubblico per il comportamento della cantante

La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello aveva raggiunto livelli molto alti dopo una decisione controversa di Helena Prestes, che aveva scelto di mandare Lorenzo Spolverato nel Tugurio, allontanandolo da Shaila Gatta. Questa mossa aveva scatenato l’ira di molti inquilini, che l’avevano accusata di voler destabilizzare la relazione tra Lorenzo e Shaila, ex velina di Striscia la Notizia. Tra le più critiche si era distinta Jessica Morlacchi, che nella diciassettesima puntata aveva attaccato duramente Helena in un confronto nella stanza Superled, definendola “furba e una gran provocatrice”.





Durante lo scontro, Jessica aveva dichiarato: “Siamo 18 pazzi e tu sei l’unico agnellino. Siamo fuori di testa, ma abbiamo notato che sei furba e una grande provocatrice”. Da parte sua, Helena aveva risposto con tono pacato, ma determinato: “Va bene, accetto anche questo. Vogliono credere che io sia qui perché voglio provocare e sono bella”. La modella brasiliana aveva poi aggiunto di non avere alcun interesse sentimentale nei confronti di Lorenzo, sottolineando: “Non ho nessun sentimento per lui. Io vedo le persone come sono. Non sono innamorata di lui. Vedo solo che gli altri stanno rosicando”.

Tuttavia, il clima tra Jessica ed Helena ha subito un cambiamento repentino negli ultimi giorni, coinciso con l’ingresso nella Casa di Eva Grimaldi e Stefania Orlando, due nuove concorrenti. Questa improvvisa svolta ha attirato l’attenzione del pubblico, che non ha mancato di notare come Jessica abbia ammorbidito il suo atteggiamento verso Helena.

Un episodio in particolare ha scatenato le reazioni dei fan. In un video condiviso sui social, Jessica è stata vista aiutare Helena in cucina mentre la modella preparava il caffè. Questa scena ha generato un’ondata di commenti critici, con molti spettatori che hanno accusato Jessica di aver cambiato opinione solo per seguire il favore del pubblico. Tra i commenti si legge: “Come si fa a passare da odiarla, dire di lei cose terribili, a questo? Non fanno altro che rendersi ridicoli” e “Pensa che noi siamo scemi? Non vede che tutto ciò è artificioso?”.

Un altro utente ha collegato il cambiamento di Jessica alle informazioni giunte dall’esterno della Casa, suggerendo che queste abbiano influenzato non solo lei, ma anche Lorenzo e Shaila: “Le informazioni che sono entrate da fuori hanno portato lei, Giglio e Lorenzo a cagarsi nelle mutande”. Altri hanno invece fatto riferimento all’arrivo di Eva e Stefania, ipotizzando che il loro ingresso abbia contribuito a rimescolare le dinamiche all’interno della Casa e a spingere Jessica a rivedere il suo atteggiamento.

Secondo alcuni telespettatori, il cambio di comportamento della cantante deriverebbe dalla consapevolezza che Helena gode di un forte sostegno da parte del pubblico. Questo avrebbe spinto Jessica a modificare il suo approccio per evitare di attirare ulteriori critiche su di sé. “Hanno capito che Helena è forte fuori, e Jessica ha deciso di smussare i toni per non mettersi contro il pubblico”, ha osservato un fan.