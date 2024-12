Ilary Blasi: “Condividevo Francesco Totti come capitano della Roma, ora ho scoperto di averlo condiviso anche in altri modi”

Ilary Blasi, intervistata dal settimanale Grazia, torna a parlare della separazione da Francesco Totti e lancia una nuova stoccata all’ex capitano della Roma. La conduttrice ha fatto riferimento ai presunti tradimenti subiti durante il matrimonio, sottolineando la doppia vita del suo ex marito. “Non sono mai stata gelosa. Ho sposato Francesco e ho sposato il capitano della Roma. L’ho sempre condiviso con tutti, ora ho scoperto anche in altri sensi…”, ha dichiarato, lasciando poco spazio a interpretazioni.





Nella serie Unica, trasmessa su Netflix lo scorso anno, Ilary Blasi aveva già raccontato di aver scoperto la relazione tra Totti e la sua attuale compagna, Noemi Bocchi, molto prima della separazione ufficiale.

La vita da madre separata e il nuovo equilibrio familiare

Parlando della sua quotidianità da madre separata, Blasi ha raccontato che non ci sono stati grandi cambiamenti rispetto al passato: “Impari ad avvisare, per rendere partecipe l’altro. Ma ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima.”

Nonostante il momento delicato vissuto dopo la separazione, la conduttrice ha trovato un nuovo equilibrio, grazie anche al rapporto con il suo attuale compagno, Bastian Muller.

Ilary Blasi su “Unica” e il nuovo amore

Ilary Blasi ha anche ricordato l’esperienza di girare Unica, la serie Netflix che ha raccontato la sua vita dopo la fine del matrimonio: “‘Unica’ è stata l’esperienza più difficile che ho fatto. Mi costò parlarne a cuore aperto, ma o hai il coraggio di aprirti, oppure non ha senso.”

La sua nuova vita ha preso una direzione inaspettata con l’incontro con Bastian Muller. Blasi ha raccontato il momento in cui si sono conosciuti: “Ero sola da quattro mesi e non pensavo minimamente di trovare un fidanzato. Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, lui mi ha attesa fuori dalla toilette e si è presentato. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi. Mi ha chiesto il profilo Instagram, e da lì è iniziato tutto.”

Anche i figli di Blasi, Cristian e Isabel, hanno accolto Bastian nella loro vita. La conduttrice ha condiviso un ricordo divertente: “Cristian mi guarda e mi fa: ‘Ma perché tedesco?’. La piccola Isabel, per un periodo, lo chiamava ‘il signore inglese’. Ora sanno che Bastian è un amico speciale della mamma.”

Un nuovo capitolo per Ilary Blasi

Con l’uscita della nuova serie Ilary su Netflix, la conduttrice è pronta a raccontare un’altra parte della sua vita. Dopo un periodo turbolento, Ilary Blasi sembra aver ritrovato serenità e forza, dedicandosi alla famiglia e ai nuovi progetti professionali. La storia con Francesco Totti, seppur terminata, continua a far discutere, ma Blasi guarda al futuro con determinazione.