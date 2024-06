Impatto letale: marito e moglie perdono la vita sul colpo

Bilancio tragico per l’incidente sulla provinciale tra Matera e Montescaglioso: due morti, strade in condizioni critiche e polemiche sulle priorità infrastrutturali





Un drammatico incidente è avvenuto giovedì nei pressi di Pomarico, sulla strada provinciale che collega Matera a Montescaglioso, nel cuore della Basilicata. Un impatto frontale tra due auto ha causato la morte di due persone.

Le vittime, Domenico Liccese (70 anni) e Rosa Lenge (65), stavano viaggiando verso Matera per motivi sanitari quando, nei pressi della galleria dei Tre Confini, la loro Fiat Multipla si è scontrata frontalmente con una Lancia Musa guidata da una donna di 39 anni. La coppia, originaria di Pomarico, è deceduta sul colpo, mentre la donna alla guida dell’altra vettura, proveniente da Montescaglioso, è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Il segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, ha espresso un duro commento sulla situazione delle infrastrutture nel Sud Italia: “Altro che ponte sullo stretto di Messina, al Sud abbiamo strade da terzo mondo”. Giordano ha sottolineato come sia necessario spiegare ai familiari delle vittime che la priorità dovrebbe essere migliorare le condizioni delle strade locali piuttosto che intraprendere progetti faraonici.

Nel frattempo, le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente per determinare eventuali responsabilità. È fondamentale ricordare l’importanza di guidare in modo responsabile e rispettare le norme del codice della strada per evitare tragici incidenti come questo. Le pessime condizioni della strada, aggravate da un percorso pieno di curve, sono spesso un fattore determinante in scontri, ribaltamenti e uscite di strada.