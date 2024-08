Incidente a Civita Castellana tra due macchine, morti Ana Leticia De Barros e Fabrizio Rompietti

Un gravissimo incidente ha colpito la comunità di Civita Castellana, nel Viterbese, dove Ana Leticia De Barros Trajano, di 46 anni, e Fabrizio Rompietti, di 55 anni, sono deceduti a seguito di uno scontro tra due autovetture. L’episodio fatale è avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 agosto, lungo la via Nepesina, una strada spesso percorsa nel tratto del comune la cui dinamica è ancora in fase di accertamento.





Le due auto coinvolte, un’Alfa Romeo e una Smart, si sono scontrate nei pressi del chilometro 18 della Variante Nepesina. I motivi dell’incidente non sono al momento chiari, e la Procura ha avviato un’indagine per comprendere meglio le cause. Nonostante i tentativi di soccorso, il tragico evento non ha lasciato scampo ai due conducenti.

I soccorritori sono stati allertati intorno alle 15.30 tramite il Numero Unico delle Emergenze 112. All’arrivo dei mezzi di soccorso, sono stati avviati i tentativi di estrazione della donna, che era rimasta intrappolata tra le lamiere dell’auto. Purtroppo, Ana Leticia è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate, mentre Fabrizio ha perso la vita durante il trasporto in ospedale, nonostante gli sforzi dei sanitari.

La notizia della loro tragica scomparsa ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità nella comunità locale. Tanti amici, familiari e conoscenti hanno voluto esprimere il loro affetto, portando messaggi di cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime. La loro prematura perdita ha lasciato un vuoto incolmabile, e la comunità si è unita per sostenere i propri cari in questo momento difficile.

Le salme di Ana Leticia e Fabrizio sono state affidate alle famiglie dopo il nulla osta della procura, nel rispetto delle procedure. Gli investigatori dell’arma dei Carabinieri, presenti sul luogo dell’incidente, stanno completando i rilievi del caso e interrogando testimoni per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Ci si augura che l’esito delle indagini possa offrire chiarezza su un evento così drammatico e incomprensibile. Nel frattempo, la comunità continua a piangere la perdita di due vite spezzate in un attimo.