Incidente con Smart a Napoli: la bambina di 8 anni non indossava la cintura di sicurezza. Disposta l’autopsia

Michelle Volpe, una bambina di 8 anni residente a Secondigliano, un quartiere di Napoli, è deceduta in un incidente stradale avvenuto sulla Domitiana a Giugliano in Campania. La vettura coinvolta, una Smart Fortwo omologata per due persone, stava trasportando quattro passeggeri ed era priva di assicurazione RcAuto. Michelle si trovava sul sedile anteriore, in braccio alla madre, e dai primi accertamenti dei carabinieri risulta che non indossava la cintura di sicurezza. La sorella maggiore, di 16 anni, era invece nel bagagliaio posteriore del veicolo. Alla guida c’era Francesco D’Alterio, 47 anni, compagno della madre, non padre delle due ragazze, e con una storia di precedenti penali: era stato scarcerato poche ore prima, dopo aver scontato una condanna per furto ai domiciliari e non aveva mai conseguito la patente di guida.





D’Alterio è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri con l’accusa di omicidio stradale e sarà nuovamente trasferito in carcere. Dalla ricostruzione, si apprende che la bambina potrebbe essere morta sul colpo, mentre la sorella di 16 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, per vari traumi e fratture. Anche la madre è stata portata nello stesso pronto soccorso e ricoverata per osservazione. D’Alterio, che era alla guida, è uscito quasi illeso dall’incidente con solo qualche graffio e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sottoposto ad analisi per verificare la presenza di alcol e droga, la vettura è stata sequestrata. È stata disposta l’autopsia sul corpo della piccola Michelle.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di ieri mattina, domenica 25 agosto, lungo la statale Domitiana, all’altezza del civico 99, nella zona di Licola Mare. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Varcaturo e della sezione radiomobile di Giugliano in Campania.

Il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, ha commentato la tragedia sottolineando come l’incidente che ha portato via la vita a una bimba di 8 anni rappresenti l’ennesima triste pagina di cronaca. “Questo tragico evento deve servire da stimolo per investire ulteriormente nella prevenzione e intensificare i controlli, fondamentali per migliorare la sicurezza sulle nostre strade”, ha dichiarato. Esprimendo le sue condoglianze ai familiari della vittima e augurandosi una pronta guarigione per l’altra ragazza coinvolta, ha auspicato che eventi simili non si ripetano più in futuro. La comunità si stringe attorno ai familiari colpiti da un lutto tanto devastante, mentre la tragedia rilancia il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza della vigilanza contro violazioni delle norme di circolazione.