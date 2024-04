Incidente drammatico, 21enne perde la vita sotto gli occhi della madre. Scena devastante, autostrada completamente chiusa

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 16 aprile sull’autostrada A1 nel tratto tra Ferentino ed Anagni. Un’improvvisa collisione tra una Peugeot 107 e un mezzo pesante ha avuto conseguenze devastanti.





Durante l’incidente, l’utilitaria, guidata da una donna, ha tamponato violentemente il tir che precedeva, ribaltandosi più volte. Questo tragico evento ha portato alla morte di una giovane 21enne romana, che viaggiava in auto insieme alla madre e un altro passeggero. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

A seguito dell’impatto, il tratto di Autostrada del Sole è stato immediatamente chiuso, causando notevoli disagi al traffico. Gli automobilisti provenienti dal sud sono stati dirottati su percorsi alternativi, come la Casilina e la Morolense, con l’Anas che ha consigliato di uscire a Frosinone a causa di una coda che si è estesa per circa 5 chilometri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale dell’Anas, i soccorritori del 118, la polizia di Frosinone e il personale della Società Autostrade per gestire l’emergenza e deviare il traffico. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per la giovane non c’è stato nulla da fare; è morta a causa delle gravi ferite riportate. La madre della ragazza, che era alla guida, e l’altro passeggero hanno subito ferite gravi e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale più vicino.

Questo incidente sottolinea la pericolosità delle strade e l’importanza della prudenza alla guida, specialmente in autostrada dove la velocità elevata può aumentare significativamente le conseguenze degli incidenti. Le indagini in corso sperano di chiarire le dinamiche esatte dietro al tragico evento, per prevenire future tragedie simili. Nel frattempo, la comunità è in lutto per la perdita della giovane vita e le condizioni critiche degli altri coinvolti.