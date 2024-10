Incidente mortale a Tradate: giovane di 18 anni perde la vita nello schianto dell’auto

Nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre, si è verificato un grave incidente stradale a Tradate, in provincia di Varese. Due automobili si sono scontrate, causando la morte di un giovane diciottenne.





La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto l’allarme intorno alle 3. Gli operatori sanitari sono stati inviati in via Costa del Re dove hanno trovato i due veicoli distrutti. All’interno c’erano quattro ragazzi: il 18enne, poi morto, un altro coetaneo, un giovane di 25 anni e una donna di 21 anni.

I vigili del fuoco di Saronno si sono immediatamente attivati per liberare i giovani dalle lamiere e affidarli alle cure dei medici. Per estrarre la 21enne è stato necessario usare le cesoie. L’intera operazione e la messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto oltre due ore.

“Il ragazzo era residente in provincia di Como, ma per il momento non è stato rilevato il suo nome e cognome”, ha dichiarato un portavoce dell’Areu.

I paramedici hanno trasferito d’urgenza in ospedale il 18enne, che si trovava alla guida di una delle due automobili, dove poi è stato dichiarato il decesso a causa delle gravi ferite riportate. Gli altri tre coinvolti sono stati trasferiti negli ospedali di Varese, Legnano e Como, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Saronno hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento, la dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le indagini sono in corso.

In conclusione, l’incidente stradale avvenuto a Tradate ha causato la tragica morte di un giovane diciottenne e il ferimento di altri tre ragazzi. Le autorità stanno lavorando per comprendere appieno la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.