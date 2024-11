Incidente mortale a Treviso: anziano causa la morte di Michele in moto

Ancora dolore sulla strada della Marca, dove si è verificato un tragico incidente stradale il 2 novembre a Resana, in provincia di Treviso. Michele Brugnaro, 32 anni, originario di Loreggia, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto e una bicicletta guidata da un uomo di settant’anni.





Secondo quanto riportato dagli agenti della Polstrada di Castelfranco Veneto, sembra che il sinistro sia stato causato da una manovra imprudente del ciclista, il quale avrebbe attraversato la strada senza accorgersi dell’arrivo del motociclista proveniente dal centro di Resana.

Il sindaco di Resana, Stefano Bosa, ha raccontato di aver sentito il rumore dell’incidente e di essere stato tra i primi a dare l’allarme. “Ero in strada, ho visto questo signore che rientrava in bicicletta e dopo pochi secondi ho sentito una botta tremenda, mi sono girato ho visto una persona volare di qua e l’altro per terra steso, ho capito subito che c’era poco a fare”, ha dichiarato il sindaco.

La vittima, Michele Brugnaro, era un appassionato di calcio e motori. Possedeva una Aprilia Rst Futura e dedicava ogni momento libero alle due ruote. Amici e conoscenti lo descrivono come una persona allegra e appassionata.

Durante l’incidente, Michele è stato catapultato a diversi metri di distanza, perdendo la vita sul colpo. La sua compagna, 27 anni, è rimasta ferita, così come l’uomo di settant’anni che guidava la bicicletta. Attualmente l’uomo è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Ca’ Foncello, mentre la ragazza è ancora ricoverata in Rianimazione, ma le sue condizioni sono migliorate grazie ai vari interventi.

La comunità locale è scossa da questo tragico evento, che ha portato via la vita a un giovane uomo e ha lasciato altri due feriti gravi. Le indagini sulle cause dell’incidente sono ancora in corso e la cittadina di Resana si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore.

Il sindaco Bosa ha subito chiamato il 113 dopo aver assistito all’incidente e ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza stradale. “E’ fondamentale rispettare le regole del codice della strada e prestare sempre la massima attenzione durante la guida o durante il tragitto in bicicletta”.

La notizia dell’incidente ha scosso la comunità locale e ha generato un forte dibattito sull’importanza della sicurezza stradale. I residenti si sono uniti nel dolore per la perdita di Michele Brugnaro e nell’auspicio di una pronta guarigione per i feriti.

In questo momento di dolore e sgomento, la comunità locale si unisce nel cordoglio per la perdita di Michele Brugnaro e nell’auspicio di una pronta guarigione per i feriti. La sicurezza stradale diventa così un tema centrale di riflessione e dibattito, con l’obiettivo di prevenire futuri incidenti simili e garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.