Incidente mortale ad Alessandria: un’auto precipita da un ponte, muore un uomo e una donna è in gravi condizioni

Una terribile tragedia si è verificata ad Alessandria, nella serata del 15 agosto, quando un’automobile è scivolata dal ponte Tiziano finendo nel fiume Tanaro. A bordo del veicolo si trovavano un uomo, deceduto a seguito dell’incidente, e una donna gravemente ferita.





Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 23, l’auto stava percorrendo la carreggiata in direzione del centro città quando, per motivi ancora da accertare, ha iniziato a sbandare, invadendo la corsia opposta. Dopo aver urtato il guardrail che separa la strada dalla pista ciclabile, la vettura ha abbattuto il parapetto del ponte, precipitando nel corso d’acqua sottostante.

La vittima, l’uomo al volante, non ha avuto scampo. Gli operatori del 118, insieme a tre squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti prontamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare; il corpo è stato recuperato e il decesso è stato confermato dal medico legale. La donna, invece, è stata estratta per prima dall’auto, trovandosi in uno stato di grande shock e con ferite gravi. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Alessandria, dove le sue condizioni rimangono preoccupanti.

Le operazioni di soccorso hanno affrontato non poche difficoltà a causa della situazione dell’auto nel fiume e della visibilità ridotta. Gli investigatori sono attualmente al lavoro per determinare le cause precise dell’incidente: è possibile che al conducente sia sopraggiunto un malore improvviso o che abbia deviato volontariamente la traiettoria del veicolo.

In seguito alla tragedia, il ponte Tiziano è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di recupero e il ripristino delle barriere di sicurezza. Il Comune di Alessandria ha emesso un comunicato per informare la cittadinanza circa gli sviluppi dell’incidente, promettendo la massima collaborazione agli organi competenti per accertare i dettagli del sinistro. Le indagini proseguono, in attesa di chiarire la dinamica esatta di questa drammatica vicenda.