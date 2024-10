Incidente mortale in moto a Trapani: giovane di 25 anni perde la vita, amico in condizioni gravi

Un giovane di 25 anni residente a Partanna, in provincia di Trapani, ha perso la vita sabato sera in seguito a un grave incidente stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e 30 lungo la via Castelvetrano, mentre il giovane era alla guida della sua moto insieme a un amico. Purtroppo, il tragico evento ha portato alla morte del giovane motociclista Calogero Ingoglia.





Il motociclista è improvvisamente uscito di strada, causando l’incidente fatale. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, il giovane è deceduto sul colpo. Il passeggero, trasportato d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, versa in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine, inclusi i carabinieri della stazione di Partanna, sono intervenute per eseguire i rilievi del caso. Il sindaco Francesco Li Vigni ha dichiarato il lutto cittadino per la morte del giovane Calogero Ingoglia, esprimendo vicinanza e cordoglio a nome dell’intera comunità partannese.

Il sindaco si è unito al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici di Calogero, in un momento di immenso dolore per l’intera comunità. La tragedia ha colpito profondamente la cittadina siciliana, portando a una manifestazione di vicinanza e solidarietà da parte di tutti.

L’incidente tragico ha sollevato nuovamente l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza al volante o in sella a un veicolo. È fondamentale ricordare l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di guidare in modo responsabile per evitare tragedie come questa.

La perdita del giovane motociclista ha scosso la comunità di Partanna e richiama all’importanza della prudenza e della sicurezza stradale. L’intera comunità si unisce nel cordoglio alla famiglia e agli amici, nella speranza che tragedie simili possano essere evitate in futuro attraverso una maggiore consapevolezza e attenzione alla guida.