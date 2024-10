Incredibile vittoria di Jonathan Milan: primo posto ai Campionati del Mondo su pista con il record mondiale

Straordinaria prestazione di Jonathan Milan che ha dominato la finale dell’inseguimento individuale ai Mondiali su pista in Danimarca. L’azzurro ha battuto Josh Charlton, che aveva fatto segnare un record in qualifica. Milan ha fatto una gara eccezionale, mantenendo il comando dal primo all’ultimo chilometro e vincendo la medaglia d’oro, il titolo mondiale e stabilendo un nuovo record del mondo di 3:59.153.





La finale perfetta di Jonathan Milan su Josh Charlton

Jonathan Milan non ha dato scampo al giovane rivale inglese, considerato il favorito. In qualifica, Charlton aveva superato il record di Filippo Ganna del 2022 e si preparava a ripetersi contro Milan. Ma l’azzurro ha trovato la strategia vincente: partire in testa e mantenere il vantaggio fino alla fine. Per Charlton non c’è stato nulla da fare contro la straordinaria performance di Milan, che ha pedalato 4 chilometri a una media di 61 km/h. Questo gli ha permesso di conquistare tutto: la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali, il titolo nell’inseguimento individuale maschile e un nuovo record assoluto di 3:59.153.

L’oro mondiale e il record del mondo: la consacrazione di Jonathan Milan

Jonathan Milan è stato eccezionale in Danimarca, dove affrontava una finale difficile contro il giovane talento britannico Josh Charlton, reduce da un nuovo record. Alla fine, Milan ha trovato un’importante affermazione personale. Aveva già vinto con il quartetto azzurro sia ai Mondiali che alle Olimpiadi. In seguito, aveva conquistato l’oro europeo nell’inseguimento individuale due volte e ottenuto tre medaglie ai Mondiali, senza mai arrivare primo. Finalmente ha raggiunto questo obiettivo, stabilendo un nuovo record del mondo e affermandosi come il naturale successore di Filippo Ganna in un passaggio di consegne perfetto.