Inessa Polenko, influencer perde la vita tentando un selfie: precipitata da una piattaforma non accessibile al pubblico. Il video è sconvolgente

Una tragica fatalità si è consumata nella città di Gagra, in Georgia, dove l’influencer Inessa Polenko, di 39 anni, è deceduta in seguito a una caduta da 50 metri mentre tentava di scattare un selfie in una zona proibita al pubblico. Il disastroso evento si è verificato su una piattaforma panoramica a picco sul Mar Nero, un luogo non accessibile ai turisti che ha segnato il tragico destino della donna.





Il momento dell’incidente è stato catturato da una telecamera di sorveglianza, e il video è rapidamente diventato virale sui social network, illustrando in modo inequivocabile le circostanze della caduta di Polenko. Nel filmato si osserva chiaramente l’influencer posizionarsi per una foto con il suo smartphone, prima di perdere l’equilibrio e precipitare nel vuoto.

Nonostante un tentativo disperato di un uomo di intervenire, è stato subito evidente che nulla avrebbe potuto fermare la tragica caduta. Trasportata d’urgenza all’ospedale, la gravità delle ferite ha reso vani tutti i tentativi di salvarle la vita.

Le autorità georgiane hanno avviato un’inchiesta per chiarire i dettagli di quanto accaduto. Si è scoperto che Polenko è caduta da una trave di una struttura incompiuta e chiusa al pubblico, segnalando potenziali problemi di sicurezza nel sito. La vittima, molto seguita sui social, era conosciuta per i suoi post su fitness, viaggi e beauty, e la sua morte ha scosso la community online.

Questo incidente solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi turistici e sull’importanza di rispettare i divieti, specialmente in aree potenzialmente pericolose. Mentre la community online piange la perdita di Inessa, resta la riflessione sulla crescente tendenza a rischiare la vita per un’immagine perfetta sui social media.