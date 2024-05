Isola, Dario Maltese critica Artur: “Sleale e scorretto, me ne vado se si salva lui”. La reazione di Sonia Bruganelli

Artur Dainese: la controversa presenza che infiamma l’Isola dei Famosi, tra accuse di slealtà e salvataggi del pubblico. Il modello divide gli opinionisti e i naufraghi, mantenendo alta l’attenzione e le discussioni nello show.





La presenza di Artur Dainese nell’Isola dei Famosi continua a suscitare dibattiti accesi, sia all’interno che all’esterno del reality. Il modello, infatti, non gode della simpatia degli altri concorrenti, che lo vedono come un elemento “pericoloso”. Nonostante le frequenti nomination, Dainese viene regolarmente salvato dal pubblico, mantenendo il suo posto sull’isola. Anche nello studio televisivo, i commenti non sono favorevoli, in particolare quelli di Dario Maltese, che ha espresso il desiderio di vederlo eliminato.

Prima di rivelare l’esito del primo televoto della serata, Vladimir Luxuria ha chiesto agli opinionisti chi dovrebbe rimanere in gioco. Inaspettatamente, Dario Maltese ha espresso una forte opinione contro Artur Dainese: «Ti dico chi vorrei che andasse via: Artur».

«Secondo me, Artur non merita di arrivare in finale perché ha dimostrato di essere sleale, scorretto, disposto a tradire, e probabilmente coinvolto nella famosa sottrazione del cibo. Se passa anche questa volta, io mi alzo e me ne vado» ha dichiarato Maltese con enfasi.

La reazione di Sonia Bruganelli

Nonostante le critiche, Artur Dainese è stato salvato ancora una volta. Dario Maltese, visibilmente contrariato, ha finto di lasciare lo studio. Sonia Bruganelli ha voluto rispondere al giornalista, difendendo il concorrente: «Volevo dire una cosa per rispondere a Dario: Artur, secondo me, è stato molto coerente. Fin dall’inizio ha dichiarato di non interessarsi degli altri concorrenti. Il suo obiettivo è piacere al pubblico a casa, e sta riuscendo».

Mentre la finale si avvicina, le tensioni e le opinioni divergenti su Artur Dainese continuano a dominare le discussioni, mantenendo alta l’attenzione sul reality e sul suo controverso protagonista.