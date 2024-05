Affari tuoi, Nicola: “Mio padre avrebbe dovuto giocare al mio posto, ha fatto il provino prima di venire a mancare”, accetta 20mila euro invece dei 300mila euro nel suo pacco.

Nicola, impiegato di banca della regione Campania, ha partecipato alla puntata del 29 maggio 2024 di Affari Tuoi dedicando la sua partecipazione al padre defunto, che aveva sognato di essere sullo stesso palco. Accompagnato da sua moglie Anna, Nicola ha aperto il gioco con una serie di pacchi a valore decrescente, che hanno incrementato la tensione sin dall’inizio. Dopo aver rifiutato un’offerta iniziale del dottore di 24 mila euro, ha continuato a giocare, guidato dai ricordi e dalla forza del legame con il padre. “Non ho numeri preferiti, credo nei valori della famiglia e forse qui doveva esserci un’altra persona. Tanti anni fa mio padre fece il provino, prima che venisse a mancare,” ha condiviso con il pubblico, rivelando il significato profondo della sua partecipazione.





Decisioni sotto pressione

Il gioco di Nicola si è svolto tra alti e bassi, con l’apertura di pacchi sia positivi sia negativi. La tensione è cresciuta quando, dopo aver rifiutato diverse offerte incrementali dal dottore, si è trovato davanti a una scelta cruciale con un’offerta di 20 mila euro. Spinto dal desiderio di non tornare a casa a mani vuote e dalla volontà di dare valore a ciò che aveva già ottenuto, Nicola ha deciso di accettare l’offerta, nonostante nel suo pacco ci fossero 300 mila euro. “I soldi hanno un valore. Non voglio tornare a casa a mani vuote, ci andiamo a fare il safari,” ha spiegato, cercando di mettere in prospettiva la decisione presa sotto la pressione del momento. Il finale del gioco ha lasciato un retrogusto amaro.