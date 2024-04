Isola dei Famosi 2024: a poche ore dall’inizio, ci sono anche loro – spuntano altri 6 naufraghi

La Isola dei Famosi 2024 sta per iniziare e presenta una nuova edizione eccezionale. Sotto i riflettori avremo la padrona di casa Vladimir Luxuria, accompagnata da una coppia di opinionisti inedita: l’ex moglie di Paolo Bonolis e produttrice televisiva, Sonia Bruganelli, e l’esperto giornalista di esteri del Tg5, Dario Maltese.





Provvedendo al rinnovamento anche tra gli inviati, vediamo Elenoire Casalegno sostituire Alvin, che ha operato in Honduras per cinque anni. La premiere è prevista lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, con la seconda puntata giovedì 11. Il calendario continuerà poi a questo ritmo, presentando due episodi a settimana, come accadeva per il Grande Fratello, recentemente concluso con la vittoria di Perla Vatiero.

Isola dei Famosi 2024: I nomi di nuovi concorrenti emergono dalla lista

Diciotto sono i naufraghi che approderanno a Cayo Cochinos, Honduras, l’isola dove i partecipanti dovranno sperimentare convivenza sotto condizioni atmosferiche avverse, fame e ovviamente, superare numerose sfide. Vedremo sulle spiagge i nomi di Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Tuttavia, in queste ultime ore hanno fatto capolino altri nomi. L’attore siciliano Francesco Benigno ha rivelato che entrerà presto nel gioco. Secondo quanto riportato da Biccy, pare che in Honduras sbarcheranno anche Peppe Di Napoli, pescivendolo e presentatore su FoodNetwork, e il modello famoso per la sua partecipazione al reality Summer Job, Pietro Fanelli.

Continuando a seguire Biccy, emergono i nomi di altre due naufraghe in arrivo a Cayo Cochinos. Entrambe hanno già avuto esperienze televisive: la modella, volto noto del reality Ex On The Beach Italia, Khady Gueye, la nobildonna Alvina Verecondi Scortecci e il nuovo volto, ex vigilessa del fuoco, Tonia Romano.