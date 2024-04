Emanuel Lo una furia a Amici 23 dopo l’eliminazione di Lucia, anche Maria si è accorta

Il terzo ritrovo in prime time di Amici 23, trasmesso sabato 6 aprile, ha suscitato notevoli emozioni. La decisione di escludere Lucia dal talent show ha sorpreso molti, dal momento che era vista come una potenziale vincitrice o, quanto meno, come un’aspirante finalista. In dispetto della delusione, Lucia ha mostrato grande saggezza, esprimendo la sua gratitudine sia alla produzione che ai suoi colleghi per averla sostenuta nel corso dei mesi.





“Sofia è la mia favorita, è eccezionale… non posso sentirmi arrabbiata per essere stata sconfitta da lei. Sono un po’ triste, ma, sono soddisfatta di quello che ho raggiunto, ho appreso molto, mi sono identificata in molteplici modi. Qui sono riuscita a incorporare la mia sensibilità nelle performance, rimanere in questa casetta mi ha permesso di confrontarmi onestamente con gli altri”, ha riferito Lucia.

Amici 23, Emanuel Lo invia un messaggio a Lucia: “Ci incontriamo fuori”

Continuando, ha detto: “Mi mancherà tutto. Ogni singolo giorno nella scuola è un dono. Sono orgogliosa di essere stata parte di Amici 23”. Dopo queste parole, anche Emanuel Lo, il tutor di Lucia, ha voluto intervenire. Ha redatto una lettera in cui ha affermato: “Lucia, sono estremamente contento di averti avuta con me in questa avventura e di aver potuto ammirare il tuo enorme talento”.

“Questa è la strada giusta per te e sei solo all’inizio di un percorso impegnaivo ma meraviglioso, quello della danza. Auguri e ti voglio bene. Ci ritroveremo al di fuori della scuola”. Quindi, niente paura se non sei riuscita a vincere: tutti hanno notato il tuo potenziale e il tuo talento. Nel frattempo la scuola continua ad essere un luogo di fervore. Non c’è tempo di riflettere perché gia si avvicina il prossimo appuntamento serale.

Solo dieci studenti restano in competizione. Dopo le eliminazioni di Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni e, appunto, Lucia, restano in gara Holden, Petit, Marisol e Dustin per il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Gaia, Martina e Lil Jolie per il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; Sofia, Sarah e Mida per la squadra guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.