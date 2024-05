Isola dei Famosi, Francesco Benigno indignato: “Mi hanno proposto molti soldi per corrompermi, non ho accettato”

Francesco Benigno, influente attore siciliano, si è espresso sui social media riguardo all’alterco con Arthur Dainese. “Sono stato tentato con ingenti somme di denaro, ma ho resistito,” ha dichiarato.





Social in rivolta: Francesco Benigno si confida post Isola dei Famosi

Francesco Benigno, accompagnato dalla moglie Valentina Magazzù, sostiene che la produzione dell’Isola dei Famosi ha tentato di comprarlo con denaro. Il noto attore ha proclamato,

“Hanno cercato di farmi cedere con una grande offerta in denaro, l’ho respinta.”

Più avanti, mostra alcuni documenti e dichiara:

“Ho tre esempi di tentativi di corruzione qui. Prima offerta di 19 mila euro, seconda da 24 mila, terza da 30 mila. Li ho rifiutati tutti, perché ho un valore. Sebbene avremmo potuto utilizzare quell’importante somma di denaro, non mi hanno voluto pagare quello che mi spettava. Non mi sono lasciato comprare e queste sono le prove che mostrerò in dettaglio domani. Questo si chiama corruzione, anche se la Banijai mi dice che non posso portarli in tribunale, ho delle registrazioni del produttore dell’Honduras che mi dice: prendi questi 30 mila euro, avevano paura di te, per il tuo carattere.”

Aggiunge poi:

“Come preannunciato, il video inviato è fedele a come l’ho descritto due settimane fa, anche come potete vedere sono stato provocato con una mano in faccia due volte e sono state date due spinte e io nessuna, e il famoso bastone non è mai stato utilizzato […] Chi ha usato le mani e ha spinto?”

Messaggio di Francesco Benigno a Vladimir Luxuria

Successivamente, Francesco Benigno si rivolge a Vladimir Luxuria dicendo:

“Saranno guai per voi. Dicono che io sono il cattivo, ma in realtà lui continua a provocarmi. Tu Vladimir, rispondi con questa risata falsa, chi vuoi ingannare? Non ho picchiato nessuno, sono stato minacciato con una mano alla faccia. Sono stato spinto con forza e mentre mi allontanavo, lui ha continuato a infierire. Non mi faccio comprare e il mio silenzio non si può acquistare. Hanno diffuso il video senza il mio permesso. Vi avviserò tutti di questo atto di corruzione.”