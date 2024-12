Jessica Morlacchi parla di Luca Calvani: “Non era amicizia sotto le coperte”. Il fidanzato dell’attore: “Devi spiegarti con lei”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha rivelato momenti di complicità con Luca Calvani. L’attore nega e conferma il suo amore per Alessandro Franchini.





Nell’ultima puntata del Grande Fratello, i protagonisti Jessica Morlacchi e Luca Calvani si sono trovati al centro di un acceso confronto sul loro rapporto. La showgirl ha rivelato di aver percepito comportamenti che andavano oltre l’amicizia da parte dell’attore. “Dai, Luca, diciamo che abbiamo fatto una cavolata, siamo umani e si sbaglia, ma non prendiamoci in giro. Sotto le coperte ci sono stati abbracci molto complici”, ha dichiarato Jessica durante il confronto.

Da parte sua, Calvani ha negato ogni coinvolgimento, ribadendo il suo amore per il compagno Alessandro Franchini. Le tensioni tra i due gieffini sono emerse dopo settimane di amicizia e complicità, che avevano fatto pensare alla showgirl di essere al centro di un interesse romantico.

Jessica Morlacchi racconta i momenti di vicinanza con Calvani

Jessica Morlacchi ha descritto dettagliatamente le dinamiche che l’hanno portata a fraintendere il comportamento di Luca Calvani. Secondo la showgirl, l’attore avrebbe mostrato atteggiamenti intimi durante alcune notti trascorse sotto le coperte. “Ci sono stati atteggiamenti sotto le coperte, si parla di abbracci molto complici, ho sentito la sua fisicità, ma evidentemente lui è abituato a dormire così”, ha spiegato Jessica. Ha inoltre aggiunto di aver chiesto chiarimenti ad altri concorrenti: “Ho chiesto ad Amanda se dormono così anche loro e mi ha risposto di no”.

Nonostante ciò, la showgirl ha precisato che non ci sono stati baci o rapporti fisici: “Non abbiamo mai fatto sesso e non c’è nemmeno stato un bacio appassionato”.

La risposta di Luca Calvani: “Ho peccato di presunzione”

Luca Calvani, nel rispondere alle accuse di Jessica, ha spiegato di essere stato frainteso, sottolineando come la sua sessualità e il rapporto platonico che pensava di avere con la showgirl lo avessero portato a sottovalutare la situazione. “Ho peccato di presunzione, pensando che la mia sessualità mi proteggesse rispetto ad alcuni atteggiamenti. Pensavo che la sua amicizia nei miei confronti facesse da specchio alla mia, ma così non è stato”, ha dichiarato l’attore toscano.

Il messaggio di Alessandro Franchini e la promessa di Calvani

Durante la puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato a Luca Calvani un messaggio del suo compagno Alessandro Franchini, che ha espresso fiducia e amore nonostante le vicende raccontate. “Mi fido di te, so chi sei e solo tu puoi aiutarmi a guardarti ogni giorno con gli occhi di quel ragazzo circondato dalle lucciole. In quello spazio torniamo a essere io e te”, ha scritto Alessandro in un messaggio emozionante.

Visibilmente commosso, Calvani ha risposto con una promessa: “La sua presenza al mio fianco è una cosa che voglio rivendicare, voglio amarlo e onorarlo. Avevo bisogno di sentirmi connesso a qualcuno e non sono corso ai ripari per tranquillizzarlo, sono stato presuntuoso e mi dispiace che lui abbia potuto soffrire, non se lo merita e so che lui veglia su di me. Annuso la sua maglietta tutte le sere. Ale, ti ringrazio per la fiducia e prometto di non farti mai vacillare o dubitare sulla mia fedeltà e sul mio amore”.

La reazione del pubblico e gli sviluppi futuri

Il confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani ha acceso il dibattito tra i fan del programma, divisi tra chi sostiene la sincerità di Jessica e chi crede nella buona fede di Luca. La questione ha comunque rafforzato il legame tra l’attore e il suo compagno Alessandro Franchini, che si è dimostrato comprensivo e innamorato.

Con il proseguire del Grande Fratello, sarà interessante osservare come i due gieffini gestiranno il loro rapporto all’interno della casa e se riusciranno a ricostruire l’amicizia che li aveva inizialmente uniti.