Kristian Ghedina: chi è? Età, carriera, figli, moglie, madre, sport, partecipazioni TV

Kristian Ghedina: Profilo del partecipante alla 11a edizione di Pechino Express





Il famoso atleta Kristian Ghedina lascerà la sua impronta nella 11a edizione di Pechino Express, che avrà inizio il 7 marzo 2024 su Sky Uno. Questa avventura epica, denominata “La Rotta del Dragone”, porterà i concorrenti attraverso il Vietnam, il Laos e lo Sri Lanka. Ghedina unirà le forze con l’ex pallavolista Francesca Piccinini come il team chiamato I Giganti, un nome che riflette sia le loro carriere di successo nello sport sia la loro corporatura imponente. Nel corso dell’articolo, scopriremo più dettagli su Ghedina, un atleta poliedrico che ha già preso parte ad altre produzioni televisive.

Kristian Ghedina a Pechino Express: curiosità sulla vita privata e professionale

Kristian Ghedina, nato il 20 novembre 1969 a Pieve di Cadore, celebra il suo 55° compleanno nel 2024. Di professione allenatore di sci alpino, Ghedina è noto per le sue conquiste durante la sua carriera come sciatore alpino e pilota di auto da corsa. È considerato uno dei più pregiati specialisti delle prove veloci degli anni 1990, con un palmarès che include tre medaglie mondiali e 13 vittorie in Coppa del Mondo. Intorno a Ghedina ruota un’atmosfera di talento sciistico, in quanto è figlio di Adriana Dipol, la prima donna maestra di sci di Cortina D’Ampezzo.

Adriana Dipol è purtroppo morta in un incidente sciistico nel 1985. Anche la sorella di Kristian, Katia, ha seguito le orme di famiglia, diventando una sciatrice alpina. Ghedina è in una relazione di lunga data con Patrizia Auer, anch’ella ex sciatrice alpina. La coppia ha due figli: Natan, nato nel 2020, e Brayan, nato nel 2023. Ghedina è anche orgoglioso testimonial del ADMO, offrendosi come donatore di midollo osseo.

Focus su Kristian Ghedina: dati fisici e carriera televisiva

Con un’altezza di 177 cm e un peso di 85 kg, Ghedina è una presenza imponente. Dopo aver terminato la sua carriera professionale nel 2010, si è rivolto al mondo della televisione. Ha mostrato il suo talento in Baila!, un popolare programma TV di Canale 5, nel 2011 e ha partecipato alla produzione di Sfida da Bar nel 2022. Nel 2024, abbiamo il piacere di vederlo competere nell’ 11a edizione di Pechino Express, presentata da Costantino della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci.